Milijana je šamarala Požgaja, a nasmijani Milojko je sve gledao Ma ne zanima me. Idi od mene više, vikala je Milijana Požgaju. On se zabavljao i plesao s druge dvije natjecateljice 'Parova', a Milijani je to zasmetalo pa je usred zabave prišla mu i ošamarila ga