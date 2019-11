Milijana lije suze: Milojko je 40 godina mlađu hvatao za guzu

Milijana Božić (22) svakodnevno se u srpskom reality showu 'Parovi' svađa sa suprugom Milojkom Božićem (74) te ga usput i vara s oženjenim Nemanjom Stamatovićem Žapcem (60). Posljednja žestoka svađa bila je oko podjele imovine.

- On ima bolji stan, a što ti imaš? Imaš kuću u Rakovici koja je na Gordanino ime - vikala je Milijana, a Milojko govorio produkciji neka pozovu odvjetnika jer ni pod koju cijenu više ne želi biti u braku.

Milojko je naglasio da je sad 'solo igrač', a Milijana je i zaplakala.

- Više ne znam oko čega se svađamo. Njega više neću ni primjećivati. Ostavljen je i traži bilo koji način da me ponizi. Čudi me što i Žabac radi isto. Ne zanimaju me više ni jedan ni drugi - odlučno je rekla Milijana.

Milojko, pak, ima drukčije mišljenje. Kako Milijana polako pada u zaborav, Milojko pokušava zavesti drugu kandidatkinju u showu, Aleksandru Jakšić (34). Sve češće sjede jedno pored druga i razgovaraju, a u jednom trenutku Milojko ju je i uhvatio za stražnjicu.

- Neću to ni komentirati - rekla je Milijana.

