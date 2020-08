Milijana mu slomila naočale, a Božić traži da je diskvalificiraju

Umirovljenik je ranije priznao da mu je i vrijeme da izađe iz realityja te da se planira pozabaviti papirima za razvod čim stigne kući. Čini se kako bi sada želio da kuću 'Parova' prije napusti njegova supruga

<p>I dok su im svi govorili da izgledaju kao djed i unuka, <strong>Milijana Bogdanović</strong> (22) i <strong>Milojko Božić</strong> (75) svejedno su se vjenčali. Najkontroverzniji par na Balkanu proslavio se zbog razlike u godinama, no na početku je sve izgledalo idilično. Kasnije su uslijedile svađe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milijana vara muža pred kamerama</strong></p><p>Najviše nesuglasica među supružnicima nastalo je zbog Milijaninih prevara. Svog supruga nije se ustručavala varati niti ispred kamera. Često su vikali jedan na drugoga, a bilo je i suza. Čini se kako Milojko više svoju suprugu ne može podnijeti u blizini.</p><p>Milijana mu je slomila naočale za koje je emocionalno vezan pa mu je prekipjelo.</p><p>- Tražit ću da te diskvalificiraju za ovo što si mi napravila - rekao joj je odlučan Milojko.</p><p>Milijana se uvrijedila zbog njegovih riječi pa je pozvala natjecateljicu srpskog realityja 'Parovi' koja je približno Milojkovih godina kako bi ga umirila. </p><p>- Nemojte sada raditi gluposti. Još malo će kraj - rekla mu je ona. </p><p>Umirovljenik je ranije priznao da mu je i vrijeme da izađe iz realityja te da se planira pozabaviti papirima za razvod čim stigne kući. Nadao se kako će izaći ranije iz kuće 'Parova', no još je uvijek u igri.</p><p>- Čudno se osjećam. Mislim da mi Milojko ne bi nedostajao kada bi izašao iz vile, ali sad to svakako nećemo znati - poručila je tada Milijana.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>