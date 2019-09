Milijanina obitelj ne želi čuti za Milojka: 'Starca ne prihvaćamo'

Milijana Bogdanović (21) udala se za 53 godine starijeg Milojka Božića (74). Vjenčali su se u subotu u 14 sati kod matičara u Požegi u Srbiji. Najkontroverzniji par u regiji slavlje je počeo u svom domu, a među stotinjak gostiju nisu bila Milojkova djeca kao ni Milijanini roditelji.

Foto: KURIR/ZORAN ŠAPONJIĆ

- Ne želim pričati o njima. To što je Milijana napravila je strašno. Nisam mogla doći na vjenčanje jer mi suprug nije dao, a on ne želi više čuti za nju. Meni je žao, budući da je ona moje dijete, ali je sama tako birala. Nikada neću prihvatiti tog starca, on nije moja obitelj - rekla je Milijanina majka Slađana za srpske medije.

- Zvala sam Milijanu jer mi je žao što nisam mogla biti uz nju, ali njezin izbor ne mogu podržati. U njihovu kuću neću nikada kročiti, ona može doći kod nas u posjetu, ali bez Milojka - dodala je Slađana.

Foto: KURIR/ZORAN ŠAPONJIĆ

Ipak, Milijanina baka Dana i sestra nisu propustili veliko slavlje. Na vjenčanje došle su i njihove bivše cimerice, kandidatkinje reality showa 'Parovi' Dina Galorini i Šmizla. Trubači su u dvorištu njihove kuće zabavljali goste sve dok se nisu uputili na ceremoniju kod matičara. Bili su okićeni dinarima, a i dan prije su skupili novaca jer su Milojko i Milijana organizirali zabavu. Trubači su svirali s novčanicama zalijepljenim na čelo.

- Cijela svadba je bila veoma vesela, ljudi su plesali, mi smo se veselili. Do dva sata ujutro smo ostali u restoranu, a negdje oko tri smo došli kući. Plakala sam od sreće, i to nisam plakala već pustila nekoliko suza. Teško mi je bilo što roditelji nisu tu, ali zato mi je mama poslala poruku. Ne želim otkriti što mi je napisala - izjavila je Milijana za Blic te otkrila kako je protekla prva bračna noć.

