Miljana i Marko novi su par u eksperimentu: 'Ja sam žena iz snova, nazivali su me boginjom'

Nova epizoda 'Braka na prvu' donijela je brojna iznenađenja za gledatelje, ali i za kandidate showa. Parovi su dobili pozivnicu za odlazak na tajnu lokaciju, a cijelo vrijeme su pokušavali pogoditi o čemu se radi.

Sve dok nisu došli na lokaciju, nisu znali da je u pitanju bilo vjenčanje novog para, glumice Miljane Popović (28) iz Beograda i kineziologa Marka Antunovića (39) iz Zagreba. Eksperti su ih spojili jer smatraju kako bi upravo njih dvoje mogli biti najintrigantniji par koji će privući pažnju svih.

Novi par je prije vjenčanja bio uzbuđen i pomalo preplašen.

- Ja sam žena iz snova, skromno rečeno. Tako su me svi moji bivši nazivali, boginjom, ženom iz snova. Ne pokazujem emocije lako, ali iako na početku djelujem grubo, nisam gruba - predstavila se Miljana gledateljima.

- Kad sam zaljubljen sam poprilično u oblacima i nisam realan i uživam u tome. Volim se posvetit i pazit na nekoga kad sam u vezi. Iako to oni možda ni neće doživjeti, u mojoj glavi se događa maksimalno posvećenje - rekao je Marko.

Eksperti su primijetili kako oboje imaju 'umjetničku crtu' i kako su oboje drugačiji.

- Ljubav je nešto prekrasno, prožimajuće, nešto vječno, nešto najljepše moguće što se može dogoditi, bezvremenski i bezprostorno - govori Marko.

Miljana je ispričala kako je odrasla u obitelji punoj ljubavi te kako drugi smatraju da ona ima primjer bajke kod kuće. Upravo zato Miljana očekuje stvari koje, kako ona kaže, u današnje vrijeme nisu realne.

- Singl sam, još malo će bit godinu dana. Ne smeta mi kad sam usamljen, dapače uživam bit sam i treba mi partnerica s kojom mogu biti i sam - rekao je Marko.

- Nisam netko tko treba biti u vezi, mogu funkcionirati sama, posvećena sam poslu i karijeri. Ali, postoje trenutci kada ostaneš sam i onda pomisliš: 'Bilo bi lijepo kad bi mi netko napravio nešto za jesti' - govori Miljana kroz smijeh.

- Spremna sam probati brak, a jesam li spremna za brak to ćemo vidjeti - priznala je Miljana, a svog savršenog partnera opisala je kao posebnog, karizmatičnog i drugačijeg od drugih.

Osjećaji prije samog vjenčanja bili su pozitivni i kog mladenke i kod mladoženje, oboje su bili uzbuđeni i nestrpljivo su iščekivali trenutak kada će ugledati svog budućeg životnog partnera. Miljanu i Marka je na ceremoniji čekalo još jedno iznenađenje, a to su ostali parovi koji su već imali svoja vjenčanja.

Miljanu je trema uhvatila u vožnji prema vjenčanju te je rekla:

- Možda se nisam dovoljno pripremila za to kako zamišljam brak, ali mislim da to dvoje ljudi trebaju super funkcionirati, kao tim. Da, brak je timski rad. Bračni partneri su životni partneri, prolaze zajedno kroz sve životne situacije, dobre i loše. Tu su jedan za drugog.

- Plašim se. Što ako dečko ne odreagira dobro na mene? Ali opet, što bih se plašila? Ne mogu na to utjecati. Bezveze trabunjam. Možda me već hvata trema. Želim da odmah osjeti moju energiju, kada me vidi da kaže da će mu sa mnom biti opušteno - dodala je.

Marko je prvi došao na ceremoniju, a Miljanina kuma komentirala je kako misli da će se svidjeti njezinoj prijateljici jer je 'drugačiji'.

