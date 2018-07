Miljenica Zagreba: Bilo joj je mrsko skidanje žena u filmu

Trebala sam odigrati ženu koja u filmu tri puta namigne, a od četiri scene, koliko ih ima, u jednoj je gola. Bilo je još takvih ponuda, ali sve sam ih odbila. Takvi filmovi podržavaju lažnu sliku o ženi, rekla je svojedobno Ena Begović za Studio. Pokojna glumica, koja se rodila 8. srpnja 1960. u Trpnju na Pelješcu, govorila je kako više ne želi tumačiti žene koje su uglavnom svedene na lijepe predmete ili ukrase koji vode ljubav.

Ena se školovala u gimnaziji u Dubrovniku i u to vrijeme se zainteresirala za glumu te se priključila lokalnom studentskom kazalištu 'Lero'. Na predstavi je glumicu zamijetio redatelj Lordan Zafranović i angažirao ju na svom prvom filmu 'Okupacija u 26 slika' te se već sa 18 godina proslavila. Nakon toga je Ena dobivala mnoštvo ponuda za glavne uloge u filmovima, predstavama i serijama.

Ena je 1981. igrala u Zafranovićevom filmu 'Pad Italije' te je nekoliko godina kasnije rekla kako je tada krenula među zvijezde. No to ju je, kako se šalila, smjestilo i među meteore jer je poslije toga pala na zemlju i to joj je sviđalo jer je razumnije gledala na svoje filmsko razdoblje.

Glumica je u intervjuu za Studio 1985. istaknula da pažljivije bira filmske uloge jer ne želi više biti svedena na 'mračni predmet želja nego čeka ulogu po svojoj mjeri'. Posvetila se radu u zagrebačkom HNK gdje su joj likovi bili izazov te je utjelovila Desdemonu u 'Otelu', potom Antigonu u istoimenoj predstavi i Margaritu u 'Majstoru i Margariti'.

- Rad u kazalištu znači da čovjek mora imati stanovitu dozu samozatajnosti, odnosno već unaprijed pristati na to da neće biti tako popularan kao na filmu ili televiziji - ispričala je glumica. Smetalo joj je što je moderno u domaćem filmu skidati žene, pa ih je bilo malo u kojima se ne razodijevaju.

- Privatno nemam ništa protiv skidanja, nisam puritanka, isto kao što po svojoj prirodi nisam ni nudistkinja. Ja sam ipak Dalmatinka koja je prilično konzervativno odgojena - pojasnila je Ena. Glumica se veselila vremenu kojem će žena odlučivati o svojoj sudbini, a ne uvijek biti muški privjesak. Dodala je kako do tada može kako-tako preživljavati od svoje kazališne plaće.

Ena je početkom devedesetih godina započela vezu sa 17 godina starijim poduzetnikom Josipom 'Dikanom' Radeljakom (75), a par se vjenčao 2000. te je iste godine 1. srpnja dobio kćer Lanu. Glumica je imala malo bliskih prijatelja te su među njima bili njezina kolegica Ankica Dobrić (58), redatelj Jakov Sedlar (66) i pjevačica Alka Vuica (57) koja joj je bila i cimerica. Vuica je svojedobno ispričala kako je Ena jako bojala automobila.

- Strašno se bojala auta, kao da je predosjećala. Ni u avionu joj nije bilo ugodno. Sjećam se da je išla kod psihijatara zbog tog straha, pa je i mene poslala jer sam se i ja bojala letjeti - rekla je pjevačica. Enin je strah postao stvarnost kada je u lipnju 1996. uzrokovala prometnu nesreću u kojoj je poginuo Fatmir Miniri. S glumicom je u autu bio tada 23-godišnji glumac Đorđe Kukuljica (44) koji je nakon toga proveo tri tjedna u komi. Morao je ponovno učiti hodati i govoriti.

- Život ću uvijek dijeliti na onaj prije i poslije nesreće. Nakon toga više ništa nije bilo isto - ispričao je Đorđe 2010. godine. Ena je za nesreću dobila tri godine uvjetne kazne, a i njoj je, kako je svojedobno rekla, promijenila život i priuštila joj šok od kojeg se morala oporavljati godinama.

- Ne osjećam se krivom, ali suosjećam sa stradalim - tada je rekla Begović. Upravo je auto bio poguban za glumicu koja je na Veliku Gospu 2000. ušla u terenac Grand Cherokee s mužem Josipom, njegovim sinom Leom Radeljakom (36), svojom majkom Terezom Begović (83) te jednomjesečnom kćeri Lanom.

Obitelj je krenula skupa na ručak k Radeljakovoj prijateljici Bosiljki Vidović na otoku Braču, a za volanom auta je bio tada 18-godišnji Leo koji je promašio kuću. On je nastavio voziti uskim, strmim putem između vikendica i pritom je zapeo za kamen te razbio maglenku. Zbog te nezgode je Radeljak inzistirao da preuzme volan.

Obojica su izašli iz auta koji je nakon toga počeo nekontrolirano kliziti unatrag i završio je u provaliji. U nesreći su bili ozlijeđene Tereza i Lana, a Ena je ispala iz auta i zadobila frakture lubanje te ozljede mozga zbog kojih je ubrzo preminula.

Za tragediju je okrivljen Leo kojemu je suđenje trajalo do studenog 2007. godine. Županijski sud u Splitu je pravomoćno oslobodio Lea krivnje za Eninu smrt. Sudski vještak Rajko Grubišić utvrdio je da je terenac bio tehnički neispravan, što je navodno potvrdila dokumentacija proizvođača.

- Važno je da s odmakom i samoironijom možemo govoriti o raznim životnim situacijama bilo da su one duhovite, loše ili pak bolne - progovorila je glumica Mia Begović (55) prošle godine o uspomenama na sestru Enu za Dnevnik.hr.

Za nju je sestrina tragična smrt bila velika prekretnica, a svoje emocije je pokazala u monodrami 'Sve što sam prešutjela' koju je premijerno izvela 2016. Mia se u predstavi prisjetila nesreće u kojoj je poginula Ena.

- Velikoj Gospi zavjetovana sam od malih nogu. Nekako se to dogodilo baš na taj dan. Cijelo ljeto prolazi mi u iščekivanju tog datuma - rekla je i dodala kako je njezina sestra svaki dan s njom. Glumica je istaknula da što je starija osjeća kako je Ena sve prisutnija u njoj. Dodala je da čovjek tek s vremenom shvati koliko su dragocjeni neki ljudi.

- Ja sebe ne doživljavam kao jedinku, uvijek smo bile nas dvije. Bile smo nevjerojatno vezane i nevjerojatno otvorene - rekla je. Pokojna glumica je 2013. dobila svoju monografiju 'Ena' koju je financirao njezin suprug Josip, a u njoj se nalazi obilje tekstova, iznimne fotografije te nepoznati Enini zapisi iz obiteljskog albuma. Redatelj Sedlar je snimio dokumentarni film o Begović, prvakinji zagrebačkog HNK takoođer naziva 'Ena'.

- Ena je stvorila golem opus za ženu koja je živjela samo četrdeset godina. Kada sam počeo istraživati njezinu karijeru, saznao sam da je do četrdesete godine imala čak sto uloga. To je nevjerojatan opus, a Ena je radila s najvećim režiserima, i to kazališnim i filmskim - ispričao je dramatičar, publicist i kazališni djelatnik Nino Škrabe koji je uređivao knjigu o Eni za Večernji list.

Dodao je kako mu je to bio izazov, a najviše mu je pomogla Enina mama koja je godinama skupljala sve izreske iz novina. Škrabe je zamolio one koji su radili na predstavi ili filmu s pokojnom glumicom da mu ispričaju o tome.

– Idemo kronološki, od Enina djetinjstva do zadnje predstave i zadnjeg filma. Kad se govori o filmu 'Čaruga', zamolio sam Rajka Grlića da govori o suradnji s Enom. O 'Glembajevima' piše Vrdoljak. Zamolio sam i ugledne teatrologe da napišu eseje o njezinoj glumi pa su ih napisali Antonija Bogner i Boris Senker. O njoj su pisali i pisci, Zvonimir Milčec, ali i Aralica, koji je s Enom putovao svijetom na gostovanjima - ispričao je. Enina prva profesionalna predstavala je bila 'Histrijada' 1984., a Škrabe je istaknuo kako je glumica igrala velike tragične uloge, no bila je i izvrsna komičarka.

- Vitez je odlično o njoj napisao u knjizi da je Ena južnjakinja koja je postala miljenica Zagreba. A nije baš lako postati miljenicom Zagreba. Ena Begović bila je glumica koja je jednu večer za drugom igrala tri velike Krležine uloge, i to 'Glembajeve', 'Ledu' i 'U agoniji'. Pa ne može to baš svatko - zaključio je Škrabe.