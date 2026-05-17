Miljenik Eurosonga Alexander Rybak se vratio na veliku pozornicu: Svi komentiraju isto

Pobjednik Eurosonga iz 2009. godine, Alexander Rybak, ponovno je oduševio publiku nastupom u finalu ovogodišnjeg natjecanja održanog u Beču. Norveški violinist i pjevač bio je dio posebne revijalne točke povodom 70. obljetnice Eurosonga. Njegov nastup izazvao je nostalgiju kod fanova, no malo je poznato da je samo nekoliko mjeseci ranije bio korak do toga da se u Austriji pojavi kao natjecatelj, a ne samo kao gost.

Rybak je bio jedna od osam eurovizijskih ikona koje su se vratile na pozornicu u sklopu točke naziva "Celebration!", opisane kao "elektrizirajuće glazbeno putovanje kroz sedam desetljeća eurovizijske čarolije". Na pozornici su mu se pridružile legende poput ukrajinske pobjednice Ruslane (2004.), finskih rokera Lordi (2006.) te ukrajinske drag ikone Verke Serduchke, a zajedno su izveli medley pjesama koje su obilježile povijest natjecanja. Njegov povratak, čak i u revijalnom dijelu, izazvao je ovacije publike i lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gdje su mnogi istaknuli kako se violinist od svoje pobjede prije 17 godina gotovo nimalo nije promijenio.

"Kao da ne stari...", "Koja je sad godina?", samo su neki od komentara oduševljenih gledatelja.

Foto: A3417 Ulrich Perrey/DPA

Iako je u Beču slavljen kao legenda, Alexander Rybak je početkom 2026. godine imao drugačije ambicije. S velikom željom da po treći put predstavlja svoju zemlju, prijavio se na norveški nacionalni izbor, Melodi Grand Prix (MGP). S pjesmom "Rise", snažnom i inspirativnom baladom o uzdizanju unatoč nedaćama i lažima, ušao je u finale kao jedan od glavnih favorita. Poruka pjesme - "Kad ti oduzmu osmijeh i zaspu te lažima, ti ćeš se uzdići" - snažno je odjeknula, no na kraju ipak nije bila dovoljna za pobjedu. U napetom finalu, koje su u dvorani Håkons u Lillehammeru vodili Ronny Brede Aase, Marte Stokstad i Markus Neby, Rybak je osvojio drugo mjesto. Pobjedu je odnio mladi Jonas Lovv s energičnom pjesmom "Ya Ya Ya".

Ovaj 39-godišnji Norvežanin, rođen u Bjelorusiji, u eurovizijsku povijest upisao se 2009. godine, kada je u Moskvi odnio jednu od najuvjerljivijih pobjeda ikad. Njegova autorska pjesma "Fairytale", inspirirana norveškim folklorom, osvojila je tada rekordnih 387 bodova, srušivši prethodni rekord finskog benda Lordi za čak 95 bodova. "Fairytale" je postao ogroman hit diljem Europe, a Rybaku je osigurao status jedne od najvećih zvijezda koje je Eurosong iznjedrio. Nakon pobjede, njegova karijera nastavila se razvijati u raznim smjerovima. Objavio je nekoliko uspješnih albuma, a okušao se i kao glumac, posudivši glas glavnom liku Hiccupu u norveškoj sinkronizaciji popularnog animiranog filma "Kako izdresirati zmaja".

