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Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi posvojili drugo dijete

Piše Stela Kovačević,
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Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi posvojili drugo dijete
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Foto: Mario Anzuoni
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Glumica je dolazak prinove možda nagovijestila fotografijom obitelji koju je objavila 7. rujna. Na njoj glumica drži stariju kćer, dok Bongiovi nosi nosiljku za bebu

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Millie Bobby Brown (22) i Jake Bongiovi (24) proširili su svoju obitelj. Izvor je za People potvrdio da je par posvojio drugo dijete, ali nije otkrio ime, spol i datum rođenja djeteta. Inače, par je u kolovozu 2025. posvojio svoju prvu kćer.

Kako navodi People, Brown je dolazak prinove možda nagovijestila fotografijom obitelji koju je objavila 7. rujna. Na njoj glumica drži stariju kćer, dok Bongiovi nosi nosiljku za bebu.

Par je i dalje odlučio u javnosti ne otkrivati ime ni datum rođenja svoje starije kćeri. Brown je prošlog studenog za britanski Vogue rekla da njezino ime neće otkriti sve dok 'ona sama ne bude spremna odlučiti'.

ISKRENO Millie Bobby Brown: Sanjala sam da ću posvojiti dijete još otkad sam bila djevojčica...
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Glumica je i po pitanju drugih detalja vrlo oprezna.

- Meni je jako važno zaštititi nju i njezinu priču sve dok ne bude dovoljno odrasla da je jednog dana možda sama podijeli - objasnila je.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

- Nije na meni da je namjerno stavljam u središte pozornosti protiv njezine volje. Ako jednog dana odluči sa svijetom podijeliti svoju osobnost, baš kao što sam ja učinila kad sam bila mlada, podržat ćemo je u tome. Ali zasad, dok je još tako mala... Kao njezinim roditeljima, naša je dužnost zaštititi je - kaže.

U srpnju je Brown detaljnije govorila o posvojenju u podcastu "On Purpose" Jaya Shettyja.

- Razgovarali smo s jednom osobom, drugom posvojiteljicom, i rekla je da postoje dva načina da dobiješ dijete – jedan je kroz trbuh, a drugi kroz srce. A moja djevojčica došla je kroz moje srce - ispričala je.

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