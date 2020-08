Milojko napustio reality show pa poručio Milijani: 'Mijenjam bravu, nemaš ti što tu tražiti'

Ovaj je par svoju ljubavnu vezu odavno prekinuo, a planiraju i razvod. Umirovljenik je ranije priznao da mu je i vrijeme da izađe iz realityja te da se planira pozabaviti papirima za razvod čim stigne kući

<p>Najkontroverzniji par na Balkanu <strong>Milijana Bogdanović</strong> (22) i <strong>Milojko Božić</strong> (75) ne prestaju puniti stranice tabloida. Posebno su učestale njihove svađe i drame koje će, čini se, prestati s obzirom na to da je Milojko napustio reality show 'Parovi' u kojem je sudjelovao sa suprugom. </p><p><strong>Pogledajte svadbu Milijane i Milojka: </strong></p><p>Nakon jedanaest mjeseci boravka u kući showa, Milojko se vratio u svoje selo Pilatovići te supruzi dao do znanja kako su za nju vrata njegovog doma zatvorena i kako će promijeniti bravu na vratima, pišu <a href="https://www.srbijadanas.com/vip/parovi/dok-milijana-pati-milojko-je-se-odrice-najavio-odmah-po-izlasku-iz-parova-menjam-bravu-na-vratima-2020-08-22">Srpski mediji</a>.</p><p>- Nemaš ti što tražiti tu! To nije tvoj stan i u njega nisi ništa uložila - poručio joj je Milojko. </p><p>Ipak, čini se kako je Milijana bila tužna što joj suprug odlazi iz showa jer je plakala dok je 75-godišnjak napuštao kuću. </p><p>Poznato je kako Milijana Milojka vara na sve strane, a to se nije ustručavala raditi ni ispred kamera. Božiću je prekipjelo pa je počeo kopati po njezinoj prošlosti i nabrajati njezine ljubavnike.</p><p>Posebno se osvrnuo na <strong>Aleksandra Požgaja</strong> (36), s kojim se Milijana našla u 'klinču' u srpskom realityju 'Parovi'.</p><p>- On je s njom radio što je htio. Milijana se s njim vidjela i nakon našeg vjenčanja - rekao je Milojko i dodao kako je imala najmanje 20 ljubavnika.</p><p>S Požgajem je tulumarila, ljubila se, a ostali natjecatelji 'Parova' Božiću su jednom prilikom rekli kako je s njim i spavala. </p>