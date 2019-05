Milojko opalio Milijani šamar: Gledatelji žele da napusti show

Kontroverznom paru Milijani Bogdanović (21) i Milojku Božiću (74) u zadnje vrijeme baš i ne cvjetaju ruže. Razlog tome je činjenica da je Milijana u posljednje vrijeme 'trčala' oko oženjenog Aleksandra Požgaja (35) zbog kojeg se često svađala s 53 godine starijim dečkom.

Foto: Screenshot/youtube

Stvari su eskalirale u nedjelju kad je u vili 'Parova' Milojko ošamario Milijanu. Par se sukobio zbog Milijaninog flertovanja s Požgajem, s kojim je nedavno i završila u krevetu. Stanari su sjedili za stolom u dnevnom boravku, a Požgaj je provocirao Milojka.

- On je ludi, glupi Milojko! Ono što smo mi šaputali ja i Milijana, to nikada nećete saznati. Milojko ne može znati, on je glupi Milojko - provocirao je Požgaj.

Foto: Instagram screenshot

- Ako nećeš reći što ste šaputali, hoćeš prijeći kod njega u krevet - izjavio je Milojko, inzistirajući na tome da Milijana ide na poligraf kako bi se saznalo kakav dogovor ima s Požgajem. U trenutku kad je Požgaj pokušao poljubiti Milijanu, Milojko je nasrnuo na njega, a zatim opalio šamar svojoj djevojci.

- Što me zaje*avaš? Sram te bilo! - vikao je Milojko na Milijanu. Ostali stanari su uskočili kako bi razdvojili posvađani par.

- Ti bi se tukao sa mnom? Ti si truo čovjek! - rekao je Milojko te otišao u spavaću sobu. Zbog cijele situacije, gledatelji showa zahtijevaju da se Milojka izbaci iz reality showa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo je bolesno. Mislim da bi bilo najbolje da se Milojka izbaci iz kuće. Ili neka oboje lete van - samo su neki od komentara.

ROĐENJE SINA GA JE DOKRAJČILO? Meghan sad mora biti jaka, Harry se slomio