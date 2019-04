Milojko piše oporuku: Sve ću joj ostaviti. Kuću, stan i automobil

Novi element drame, između kontroverznog para iz srpskog showa 'Parovi' Milijane Bogdanović (21) i Milojka Božića (74), sada poprima 'raspodjela' njegove imovine. Nakon što je vidio, kako kaže, iskrene suze Milijane odlučio se na korak koji su svi čekali i time šokirao sve.

- Sve ću joj ostaviti. Kuću, stan i automobil - rekao je Milojko.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205705 / Drame najpoznatijeg balkanskog para Milijane i Milojka.]

Vesna Rivas, također natjecateljica showa, priskočila mu je u pomoć i počela pisati izjavu u njegovo ime te navela kako će zaštiti i jednu i drugu stranu, odnosno i Milijanu, kao korisnicu imovine poslije smrti svog Milojka, prenose srpski mediji, a ideja je da će on potpisati izjavu kada sve stavke budu uredno i detaljno definirane.

Foto: Tamara Bregovic

- Ja, Milojko Božić rođen 8.5.1945. godine u Pilatovićima, 'dragovoljno' izjavljujem pri zdravoj svijesti i čistoj pameti, pred narodom i cijelim svijetom u realityju 'Parovi', da svojoj zaručnici Milijani Bogdanović rođenoj 24.12.1997, prepisujem dio svoje imovine uz obvezu da me njeguje, bude uz mene i boravi sa mnom do kraja mog života u objektu gdje se dogovorimo. U slučaju da me napusti ili zapusti, imovina ide mojoj djeci'- stoji u pisanom dokumentu koji su natjecatelji zajedničkim snagama sastavljali tijekom trajanja kviza u 'Parovima'.

- Ma to mene od sinoć uopće ne zanima - rekla je Milijana držeći se za glavu cijelo vrijeme.

Voditeljica je tražila da se zabilježi ukoliko Milijana bude prilazila Aleksandru Požgaju, da će sve izgubiti, na što je Milijana negodovala pa uz smiješak dodala da onda mogu sve poderati.

Foto: Screenshot/Happy

