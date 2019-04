Milojko šokirao cimere u vili: 'Imam kuću od 372.000 kuna'

Vila reality showa 'Parovi' i dalje je u centru pozornosti zbog kontroverznog para Milijane Bogdanović (21) i Milojka Božića (74). Mlada Milijana ne može se odlučiti hoće li ostati s Milojkom ili će ipak odabrati oženjenog političara Aleksandra Požgaja (35).

Foto: Screenshot/youtube

Javnost je zapanjila javnom objavom veze s Milojkom koji je 53 godine stariji od nje. Ljubili su se pred kamerama te igrali ispod plahti, a onda je potrčala za drugim. Već nekoliko puta Milijana se ljubila s 14 godina starijim Požgajem. Imala je napadaje ljubomore zbog drugih kandidatkinja u showu. Iako se, izgleda, Milijani sviđa što je Aleksandar zbog svog bračnog statusa 'zabranjeno voće', ipak se predomišlja koga će odabrati.

Foto: Happy Tv

Njezin sadašnji zaručnik Milojko raspolaže dosta imućnim stvarima, a sustanare u vili zapanjio je kada je počeo nabrajati.

- Imam kuću od 50.000 eura na selu, kupaonicu od 5.000 eura, brvnaru u koju sam uložio 4.000 eura, stan za 7.000 eura koji sam sam uradio... Na terasu sam dao 5.000 eura pa plus kuća, garaža, šupa pa vi izračunajte koliko to dođe. Imam i 12 ari posjeda i 5 hektara zemlje. Je l' to dovoljno? - glasio je Milojkov monolog.

Foto: Screenshot/youtube

Sustanari su samo gledali u Milojka i nisu vjerovali što govori, a Milijana je pored zadovoljno klimala glavom.