Minea bosa prošetala po asfaltu u pripijenoj haljini raskošnog dekoltea: Kad je vruće nisi svoj!

Pjevačica Renata Končić Minea (44) prošlog je vikenda nastupila u okolici Zadra, a nedugo nakon na društvenim mrežama se javila s puta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Minea je pozirala s članovima benda u kombiju parkiranom uz cestu, te pokazala kako se nosi s ljetnim gužvama i vrućinama.

Prošetala je asfaltom bosa, u pripijenoj haljini s prorezom koja je otkrila njezin bujni dekolte.

- Kad je vruće nisi svoj(a) - poručila je uz fotku, a pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima.

'Super fotka', 'Diva', 'Predivna', 'Wow', pisali su joj.

Inače, Minea nam je nedavno u intervjuu otkrila svoje planove za ovo ljeto.

- Točno. Klasičnog odmora ove godine nema. Ponovno, kao i u stara dobra vremena, spajam ugodno s korisnim. Većina nastupa je po Jadranu, pa odem tijekom dana na kupanje, a onda krećemo dalje. Veseli me biti s bendom, pokrenule su se žive svirke. Imam i varijantu trija - klavijaturist, gitarist i nastupamo na privatnim zabavama, eventima, svadbama, rođendanima, godišnjicama braka..., nema gdje me nema. U klubovima je varijanta s plesačicama. Tri oblika nastupa i to je odlično - ispričala je.

