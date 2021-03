Pjevačica i voditeljica emisije IN magazin, Renata Končić Minea (43), u intervjuu za Večernji list rekla je kako joj gode komplimenti.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Obožavateljima se trudim prikazati doista onakvom kakva jesam. Naravno da svi mi imamo prste u svojim fotografijama i trudimo se ispraviti neke male nedostatke koji nam smetaju, ali nisam pobornica teških fotošopova i zavaravanja ljudi. Dosta sam iskrena prema svojim fanovima, naravno da pokoju sitnicu popravim, ali ne vidim smisao pretjeranog uređivanja jer će me ti ljudi kad-tad negdje vidjeti i uživo - ispričala je za Večernji list.

A evo kako održava liniju.

- Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška - poručila je.

Osvrnula se na prevare i krađe identiteta javnih osoba na društvenim mrežama, što je i sama okusila.

- Danas se ljudi bave svačime i ne možete spriječiti obmane i prijevare. Ljudi na svakojake načine pokušavaju zaraditi novce i ne libe se ničega. Na svu sreću mogu zahvaliti svojoj menadžerici Lovorki Lisičić koja se aktivno bavi time i, kad god negdje izađe lažni oglas, ona ga uspješno stopira i makne. Već je maher u tome koliko je toga bilo posljednjih mjeseci. Ono što me najviše brine je to da netko od ljudi koji me prate ne nasjednu na to i daju neke svoje podatke ili uplate novac. Ipak, u zadnje vrijeme ljudi već većinom sami znaju prepoznati lažne oglase - objasnila je.

Otkrila je i svoj stav o cijepljenju protiv korona virusa.

- Svakako se planiram cijepiti s obzirom na to da bi mala korist bila od toga da se jedan dio građana cijepi, a drugi ne. Smatram da bi svi trebali odraditi to cijepljenje i steći taj imunitet da se zaštitimo međusobno. Cijepljenje je najmanje što svi mi možemo napraviti. Ne bojim se cijepljenja i mislim da nam može donijeti samo dobro. Cijepit će se i moji roditelji i jedva čekam da se to dogodi da se napokon vratimo u normalu - zaključila je Minea.