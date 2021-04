“O, sugar honey, dečko moj, medeni poljubac je tvoj, o, sugar honey, dečko moj, za tebe čuvam jastuk svoj” pjevala je Minea 1995. na Dori. Imala je samo 17 godina. Vesela, dance pjesma i rasplesani curičak iskričavih očiju odmah su privukli estradne lisce, koji su joj već tad u Opatiji nudili karijeru. Nepuna tri desetljeća kasnije Renati Končić Minei (43) oči se jednako cakle, zadržala je i djetinjasti osmijeh i zapravo se na njoj ne vidi razlika. Osim u poslovima koje je u međuvremenu radila. I 26 godina kasnije vrlo je jednostavna i pristupačna. Istina, puno radi pa je se lovi danima, ali kad sjedne s druge strane stola, razoružava osmijehom, kao i kad joj je bilo 17.

Nedavno ste snimili “Zoo Song” zagrebačkom Zoološkom vrtu i to je prvi put da je neki ZOO dobio svoju himnu. Zadovoljni?

Daaa! Bili smo ushićeni, sve smo pripremali, napravili, završili i onda smo shvatili da pjesma nema ime. Trebamo objaviti da je pjesma vani i jedan drugog pogledavamo, pitamo se ‘A kako se pjesma uopće zove’. U zadnji čas smo joj dali ime.

Kako je došlo do suradnje? Neobična je ekipa.

I ja sam se iznenadila kad me Zlatan Hrle pitao želim li biti dio tog projekta. Uz Anu Rucner, umjetnicu kojoj je samo nebo granica, velika čast je biti u takvoj ekipi. Svi troje smo jako različiti, a uspjeli smo se povezati kroz pjesmu. Direktor Zoološkog vrta Damir Skok dao je ideju, razradio je sa Zlatanom, koji je potom napisao pjesmu, osmislio sve oko nje. Neumorno je hodao zoološkim vrtom i popisivao životinje da bi znao koje treba spomenuti u pjesmi. Naravno, nisu sve stale, ali većina ih je unutra. Ja sam otpjevala refren, Ana je odsvirala svoj dio na violončelu, a Zlatan repao.

S kojim ste životinjama najviše uživali?

Srcu su mi najviše prirasli lemuri. Uz sve druge životinje, lemuriće ću mrvicu izdvojiti. Spot još nismo izrealizirali, ali priznajem da se jako veselim snimanju te samo čekamo tople i sunčane dane. Vjerujem da ću se i u spotu družiti s lemurima i da će se ta ljubav osjetiti preko ekrana. Veliki sam obožavatelj životinja i zaštitnički sam nastrojena prema njima. Udomila bih sve peseke lutalice, mačkice, uzela bih ih k sebi. Osjetljiva sam na ta mala bića.

Ova pjesma samo je uvod u sve što u glazbi slijedi. Na koje se festivale spremate i s kojim pjesmama?

Zaželjela sam se festivala jer sam u zadnje vrijeme bila aktivnija na televiziji. Još od lani imam puno planove koje zbog korone nisam mogla realizirati. Godinama poznajem Branimira Mihaljevića, surađivali smo na nekim pjesmama i odlučili smo ‘začiniti’ tu suradnju, napraviti dugoročni plan. Pripremili smo pet pjesama i spotove za njih, planirali smo lani s tim i krenuti, no korona nas je zaustavila. Pa se dogodio potres... kroz to suosjećanje s ljudima, sa svim ružnim događajima, nisam imala ni volje ni potrebe pjevati, pokazivati veselje. Odlučili smo pričekati bolja vremena.

Jesu li došla? Ako je suditi po glazbenicima koji izlaze s novim pjesmama, očito jesu.

Dobro je da je bilo kolega koji su izdavali nove pjesme, sve su nas dignuli, vodili, odmicali od loših trenutaka. Mislimo da je pravo vrijeme za krenuti, iako još nije idealno za koncerte, nastupe... nema ih. Ali eter je uvijek tu, kako radiopostaje tako i televizije. Vjerujem da će i festivala biti ovo ljeto. Imam u planu dva festivala, jedna pjesma je brža, druga laganija. Treći singl nam je spreman za zimu i početkom sljedeće godine možda ćemo objediniti sve pjesme, dodati još koju pa razgovarati o albumu.

Koliko vam nedostaju svirke?

Neizmjerno. Koliko god nisam bila aktivna na festivalima, imala sam puno koncerata. Pogotovo jer se zvuk 90-ih vratio, pa sam s Ellom i Ivanom Banfić imala turneje po Hrvatskoj. Nedostaju mi i cure, naši nastupi, moji koncerti s bendom, ali i s mojim plesačicama. Sretna sam jer su napokon počeli pristizati upiti za nastupe, od svibnja nadalje. Ako epidemiološke mjere dopuste, rado ćemo izaći na pozornicu prije ljeta.

Što ste sve radili tijekom zadnje godine, od kako nema svirki?

Jedna sam od sretnica koja u ovom vremenu radi posao koji obožavam. Nova TV i ‘IN magazin’ su dio mene zadnjih šest godina. Zahvalna sam na svemu tome, posebice kad vidim da je mnogo ljudi ostalo bez posla, a ja i dalje radim. Definitivno mi je skratilo agoniju, bila sam pozitivnija i veselija jer sam se u toj nevolji kretala; na televiziji, snimala, koliko toliko sretala ljude iako smo od početka pandemije podijeljeni u timove i većina kolega radi od kuće...

Kako ste provodili vrijeme u vaša četiri zida?

Volim šumu, kretanje, prirodu. Kad bi mi bio lošiji dan, natjerala sam se izaći u prirodu, šetati. U prvim mjesecima smo svi bili u neizmjernom strahu, nismo se ni do dućana usudili jer je sve bilo ograničeno. Ljudi su se zapustili, samo kuhaš, gledaš filmove, serije, sve se svodilo na relacije kauč - kuhinja. Meni to nikako nije bilo dobro jer teško se natjerati da doma sam vježbaš, da si budeš autoritet i sam sebi kažeš ‘moraš’. Sretna sam da sam brzo izašla iz toga začaranoga kruga, nakon par mjeseci monotonije.

Što vam je bilo najteže?

Društveno sam biće, nedostajali su mi prijatelji, roditelji kod kojih sam inače barem dva, tri puta tjedno. Ne mogu zamisliti da tjedan prođe a da ne odem nedjeljom na ručak. Želim da se takvi trenuci više nikad ne ponove. Ne vidjeti se s meni važnim ljudima, biti zatvoren u četiri zida i čekati, a ne znaš što čekaš... to mi je bilo najteže.

Je li vam još veselje pratiti rad kolega, pričati s njima u ‘IN magazinu’?

Volim to što radim i teško mi je to uopće nazvati poslom. To je ljubav, baš kao i glazba. Osim ‘In magazina’ dobila sam priliku raditi i druge projekte, ‘Radnu akciju’, ‘Dom iz snova’... Humanitarni su to serijali koji su mi ispunili dušu ljubavi, mirom, zadovoljstvom, srećom. To su projekti koje bih ponovila. Da mi ponude veliki glazbeni show ili humanitarni projekt, uvijek bih odabrala ovo drugo.

Kako reagirate kad urednici traže vašu priču?

Poznata sam po škrtosti s takvim informacijama i po tome da ne prostirem privatni život. Nemam tu potrebu. Neću lagati niti skrivati, ali ne volim ni zamarati ljude svojim životom. Razmišljam na način ‘Ako nemam o čemu pričati, o glazbi ili TV karijeri, ne trebam ni ići u medije’. Volim privatno držati po strani, veće mi je zadovoljstvo čuvati nego pričati, pa onda i čuvam. S druge strane, grozim se i pomisli da mi netko kaže: ‘Gle, ona nema o čemu drugom pričati, pa se gura s privatnim životom’. Osjetljiva sam na to, pa pazim što govorim, doziram, da budem zadovoljna, a da opet nešto kažem.

Pa onda kratko i jasno: Kakav je sad vaš ljubavni status?

Volim imati nekog pokraj sebe, volim širiti svoju ljubav, kad sam sretna, na van se to jako vidi. Kad me netko pita jesam li zaljubljena, kažem da sam uvijek zaljubljena. Uvijek volim. Ljubav na puno načina možeš primati i davati.

Dakle, koliko vidim, sve je ok?

Da, sve je ok.

Čemu takav otpor?

Nije mi to lijepo čitati. Nikad nije ni bilo. Kad si mlad, logično je da imaš veza. Uhvate ti prvu vezu, pa prekineš. Pa ti uhvate drugu, ti imaš 20 godina i vjerojatno ćeš opet prekinuti. Pa te tako prate do 30-e, 40-e godine, kad se profilira nekoliko veza. I onda to meni izgleda neozbiljno, da po ne znam koji put dolaziš u medije i kažeš: ‘Da, u vezi sam ili nisam’.

“Vrapci i komarci” bili su megahit, ali i pjesma koju su 1995. većinom voljela djeca. Zadnjih godina se pjeva na svim tulumima, na svim je set listama pjesama iz 90-ih. Je li vam drago?

Naravno da je i ponosna sam što je tako. Imam osjećaj da su se vratile preko noći. Pogotovo ‘Vrapci i komarci’ i pjesma ‘Rano’, koju sam i nedavno obradila u duetu s mladom Marijom Mikić i tako se približila i mlađoj publici. Fascinantno je gledati kako pjesme 90-ih vole i oni koji se tad nisu ni rodili. Pretpostavljam da su tu ljubav naslijedili preko roditelja koji su i sami odrastali uz te pjesme te ih one vraćaju u neka lijepa vremena. Zaista je tada sve bilo drukčije nego sad. Da u današnje vrijeme nekom mladom pjevaču ponudiš pjesmu poput ‘Vrapci i komarci’, vjerojatno bi reakcija bila apsolutno drukčija.

Je li točno da ste pjesmu nevoljko snimili?

Kad mi je Tonči Huljić te 1997. pustio tu pjesmu, moram priznati da nisam baš bila oduševljena. Imala sam 18 godina i teško mi je to bilo prihvatiti. Iskreno sam mu i rekla kako se bojim da će mi se ljudi smijati i da ja to ne bih pjevala. Upitao me samo vjerujem li mu i, iako sam odgovorila potvrdno, pjesmu sam otpjevala sa zadrškom. U toj identičnoj priči izašla je i pjesma ‘Uberi ljubicu’ s kojom se i moja reakcija ponovila. No na kraju moje povjerenje u Tončijeve odluke se pokazalo više nego ispravnim i obje pjesme postale su veliki hitovi.

Iza vas je 26 godina karijere. Je li vam vrijeme proletjelo?

Nisam nikad maštala o tome da budem pjevačica i bila sam pomalo izgubljena i zbunjena u toj priči. Do suradnje s prvim menadžerom Borisom Šuputom došlo je spontano, a rezultiralo je hitovima. Potom su moju karijeru preuzeli Vjekoslava i Tonči Huljić. Godine su proletjele, zaista jesu. Ne vjerujem da sam toliko dugo na estradi, ne znam kud je prije prošlo. Ne osjećam se toliko starija, ali ne žalim ni za čim niti bih nešto mijenjala. Svaki uspon i pad, iako klasičnih padova zapravo nije ni bilo, stvori te kao osobu i zbog svih tih trenutaka sam danas takva kakva jesam. Zadovoljna sa svime kako je bilo.

Pretpostavljam da lani zbog korone niste imali slavljenički koncert?

Vrijeme u kojemu živimo nije za slavlje, iako sam vječni optimist i pozitivac. Možda će kroz koju godinu biti prilike. Sad želim da pandemija prođe, da se ljudi oporave od svega. Uvijek će biti vremena za slavlje.

Zašto danas više nema takvih pjesama? Autori su tu, i Huljić, i Tutić, i Mihaljević, i Ninčević?

Imamo puno nametnutih stvari izvana, koje su mladi prihvatili. To, naravno, nije za osudu jer ne očekujmo da će se današnjoj mladosti svidjeti ono što smo mi slušali kao klinci. Živjeli smo u skladu s našim vremenima pa trebamo prihvatiti da i današnji klinci imaju svoj ukus, glazbu koja im se sviđa. Za godinu ili pet će opet doći nešto novo, a mi smo tu da se prilagodimo i prihvatimo.