Minea priznala: Pjevam ja pod tušem, ali to ne zvuči baš lijepo

U novom izdanju emisije 'Velika pitanja malih ljudi' na bravo! KIDS radiju, malena voditeljica Maša ugostila je pjevačicu Mineu u dirljivom i zabavnom razgovoru punom smijeha, iskustava i životnih savjeta.

Foto: Goran Bratoš/bravo! KIDS

- Kako to da ste na sceni Minea, a ime vam je Renata? - upitala je Maša znatiželjno.

- Morali smo pronaći neko umjetničko ime koje bi se svidjelo ljudima, koje bi bilo za scenu, koje bi bilo dovoljno dinamično da me ljudi po tom imenu prepoznaju jer Renata nije bilo ni zvučno ni scenski. Onda sam ja tražila, tražila i našla sam ime Minea - ispričala je.

Najmlađu voditeljicu u Hrvatskoj je zanimalo koliko je Minein posao zahtjevan.

- Pa ja uživam u tome što radim, od prvog dana volim to. Čak znam reći da to meni nije posao, sve mi ide glatko. Ima dana kad sam umorna, ima dana kad bih najradije ostala doma, ali u globalu, kad sve skupa pogledam nije mi teško i teško mi je zamisliti svoj život bez svih tih obaveza na koje sam navikla - priznala je.

Foto: Goran Bratoš/bravo! KIDS

- Da imate zlatnu ribicu, koje tri želje biste zaželjeli? - pitala je Maša.

- Sigurno bih zaželjela da svi moji koje volim i koji su oko mene, da svi prvo imamo zdravlje. Druga želja je da imam lijep život, da mogu lijepo živjeti i da u tom životu uvijek budu meni dragi ljudi i ljudi koje volim, a treća želja je da uvijek to što radim, da radim dobro i da imam podršku ljudi - otkrila je Minea.

Pjevačica je priznala i da voli zapjevati pod tušem, ali da to ne zvuči kao na pozornici.

- To kako ja zvučim pod tušem, ljudi me nikad vani neće čuti da tako zvučim. Na koncertu se koncentriraš i pjevaš kako treba, a doma je to raspošoj - našalila se.

Foto: Goran Bratoš/bravo! KIDS

Krajem ljeta, velikim zagrebačkim koncertom obilježit će 30 godina karijere, a imala je i poruku za sve slušatelje.

- Slijedite svoje snove, slijedite svoje srce i budite uporni u tome - poručila je Minea Bravićima.