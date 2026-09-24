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ONLINE OPASNOSTI

Minea upozorila pratitelje na opasne internetske prijevare: 'Nude lažne romantične veze...'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Minea upozorila pratitelje na opasne internetske prijevare: 'Nude lažne romantične veze...'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Minea je putem društvenih mreža upozorila na lažni sadržaj i profile kojima je cilj prevarom izvući novac

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Renata Končić Minea, poznata hrvatska pjevačica i voditeljica, na društvenim je mrežama poslala važno upozorenje. Suočena sa sve većim brojem lažnih profila koji koriste njeno ime, odlučila je stati na kraj prevarantima i educirati svoje obožavatelje.

Na prvi pogled, fotografija koju je pjevačica objavila izgleda kao savršen ljetni trenutak. Prikazuje ju kako sjedi na rubu bazena u bijelom jednodijelnom kupaćem kostimu, okružena palmama i ležaljkama pod vedrim nebom. Međutim, istina je potpuno drugačija. Minea je u opisu objave jasno dala do znanja da slika uopće nije stvarna, već je u potpunosti kreirana pomoću umjetne inteligencije.

"Objavljujem je jer vas želim zaštititi od cyber prevaranata koji svakodnevno otvaraju lažne profile koristeći moje ime i fotografije. Ono što je najopasnije, ti ljudi vas pokušavaju financijski oštetiti i izvući vaš novac ili osobne podatke", napisala je u svojoj objavi.

"Niti jedan od tih profila nema dobre namjere. Najčešće nude lažne romantične veze, susrete ili ekskluzivne ulaznice, a zauzvrat traže vaše privatne podatke, fotografije, lozinke, bonove ili novac", dodala je.

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Pjevačica, koja je nedavno obilježila zavidnih trideset godina na glazbenoj sceni naglasila je kako su tehnike prevaranata postale nevjerojatno sofisticirane. Pratitelji su u privatnim porukama počeli dobivati montirane videozapise i fotografije koje izgledaju iznimno realistično, zbog čega je prijevaru postalo sve teže prepoznati. Obožavatelji su u komentarima izrazili zahvalnost na upozorenju, a mnogi su istaknuli kako je njena poruka vrlo poučna.

Jedina autentična mjesta za virtualno druženje s njom su njene službene Facebook i Instagram stranice, koje jasno nose plavu kvačicu kao znak verifikacije, dodala je Minea.

*uz korištenje AI-ja
 
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