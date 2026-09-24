Minea je putem društvenih mreža upozorila na lažni sadržaj i profile kojima je cilj prevarom izvući novac
Minea upozorila pratitelje na opasne internetske prijevare: 'Nude lažne romantične veze...'
Renata Končić Minea, poznata hrvatska pjevačica i voditeljica, na društvenim je mrežama poslala važno upozorenje. Suočena sa sve većim brojem lažnih profila koji koriste njeno ime, odlučila je stati na kraj prevarantima i educirati svoje obožavatelje.
Na prvi pogled, fotografija koju je pjevačica objavila izgleda kao savršen ljetni trenutak. Prikazuje ju kako sjedi na rubu bazena u bijelom jednodijelnom kupaćem kostimu, okružena palmama i ležaljkama pod vedrim nebom. Međutim, istina je potpuno drugačija. Minea je u opisu objave jasno dala do znanja da slika uopće nije stvarna, već je u potpunosti kreirana pomoću umjetne inteligencije.
"Objavljujem je jer vas želim zaštititi od cyber prevaranata koji svakodnevno otvaraju lažne profile koristeći moje ime i fotografije. Ono što je najopasnije, ti ljudi vas pokušavaju financijski oštetiti i izvući vaš novac ili osobne podatke", napisala je u svojoj objavi.
"Niti jedan od tih profila nema dobre namjere. Najčešće nude lažne romantične veze, susrete ili ekskluzivne ulaznice, a zauzvrat traže vaše privatne podatke, fotografije, lozinke, bonove ili novac", dodala je.
Pjevačica, koja je nedavno obilježila zavidnih trideset godina na glazbenoj sceni naglasila je kako su tehnike prevaranata postale nevjerojatno sofisticirane. Pratitelji su u privatnim porukama počeli dobivati montirane videozapise i fotografije koje izgledaju iznimno realistično, zbog čega je prijevaru postalo sve teže prepoznati. Obožavatelji su u komentarima izrazili zahvalnost na upozorenju, a mnogi su istaknuli kako je njena poruka vrlo poučna.
Jedina autentična mjesta za virtualno druženje s njom su njene službene Facebook i Instagram stranice, koje jasno nose plavu kvačicu kao znak verifikacije, dodala je Minea.
*uz korištenje AI-ja
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