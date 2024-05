Mira sprema ljuto iznenađenje u 'Večeri za 5': 'Neće valjda to na tavu baciti? Ne sviđa mi se'

Čistačica Mira Ćulum dolazi iz Donjeg Muća i ekipu će ugostiti u svom domu. U 'Večeru za 5' se prijavila na poticaj svojih kćeri koje su također bile u emisiji, a usto je zainteresirana i za novo životno iskustvo. Voli se šaliti i družiti te je ljubiteljica domaće hrane.

- Školovala sam se u Osijeku, a udala sam se u Dalmaciji. Imam troje djece i jednog unuka i to bi bilo to! Tvrdoglavi sam Lav, moram napraviti nešto kad to odlučim, a inače sam vedra i vesela - otkrila je o sebi Mira.

Foto: RTL

- Moj radni dan počinje ustajanjem u četiri ujutro, na miru popijem kavu prije posla, odem na posao, a onda ide kuhanje, životinje, polje, obaveze. Slobodno vrijeme koristim na vezenje i kukičanje, volim čitati krimiće, pogledati dobar film, a otići i na putovanje ako se ukaže prilika. Volim i peći kolače, ma svašta - zaključila je.

Njezina kći ju je nagovorila na sudjelovanje jer i sama ima iskustvo kuhanja u 'Večeri za 5'.

Foto: RTL

- Atmosfera će, pretpostavljam, biti dobra, a čini mi se da mi gosti neće biti zadovoljni jer im pripremam ljuto i papreno iznenađenje - dodala je Mira. Ljuto i papreno će Mira složiti od jaja, špeka, tjestenine, šarana, ljute paprike, čokolade i meda.

- Nekako mi se sastojci čine... Ne sviđa mi se šaran - otkrio je Ante.

- Neće valjda to na tavu bacit? Neću skroz gladna ostati - zapitala se Kristijana.

Foto: RTL

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!