Mirandinu hranu zasjenila je vampirica: Svi su gledali u nju

<p>Ovotjedna 'Večera za 5 na selu' održava se u Splitu i okolici, a umirovljenica <strong>Miranda </strong>kandidate je ugostila u mirnoj oazi svoje vikendice u Klisu, kojima je pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela Razmaži pa smaži, glavnog jela Materini tići i deserta Poljubac čokolade i naranče.</p><p>Ekipa je do Klisa putovala kombijem, a sve ih je najviše iznenadila umjetnica <strong>Olja</strong>, koja ovaj kulinarski show doživljava kao umjetnički projekt i koja se predstavila kao Olja Harajuku, 24-godišnja djevojka iz Japana.</p><p>- Čini mi se da su gospođe malo zašutjele kad je Olja ušla u kombi jer je drukčija - rekao je <strong>Tomo</strong>, a <strong>Nikolina </strong>dodala: „Bila sam iznenađena njezinim načinom izražavanja, ali ne u lošem smislu, nego me jednostavno zatekla.“</p><p>Domaćica ih je dočekala s aperitivom i zalogajčićima, a oni su bili oduševljeni pogledom. Miranda im se također svidjela da bi potom komentirali kako se ona malo iznenadila kad je vidjela Olju.</p><p>- Postoji taj generacijski jaz tako da nije bila ravnodušna. No to je samo moja pretpostavka - komentirala je Nikolina, a Olja je rekla: „Gospođa je bila malo zbunjena, mislim da nije očekivala da ću tako izgledati i s roza kosom pa smo se obje zbunile.“</p><p>Ubrzo su sjeli za stol i domaćica je iznijela predjelo. Svim se kandidatima svidjela pašteta, ali Olji se nisu svidjele lepinjice koje su bile poslužene uz nju jer su joj zapele u grlu.</p><p>- Što ona govori? Gdje je jela rižu? Baš i ne vjerujem Oljinoj priči o Japanu i svemu tome, ali još ćemo je upoznati pa ćemo vidjeti - rekla je Krasna.</p><p>Olja je bila uvjerena kako će joj Miranda donijeti sushi zato što joj je poslala mail iz Tokija u kojem joj objašnjava kako jede samo rižu.</p><p>- Nisam ga dobila - rekla joj je domaćica, a Krasna je odmah odlučila kako neće ispunjavati njezine buduće zahtjeve. Olja je potom tražila štapiće jer ih je zaboravila, no ostali su kandidati mirno jeli da bi kasnije komentirali kako su primijetili da su Olja i Tomo kliknuli na prvu.</p><p>- Izvrsni su - komentirala je Nikolina, a Olja je naposljetku jela samo salatu - i to vilicom!</p><p>Došao je red na tortu od naranče i čokolade, a nakon što su gosti pogodili i sve ostale sastojke u desertu i osladili se, stigli su Kliški uskoci, Mirandino iznenađenje. Kad su zapucali, Olja je uhvatila Tomu za ruku jer se uplašila.</p><p>- Desert je bio dobar, ali više smo se najeli predjela i glavnog jela tako da nisam mogla pojesti kolač. I malo mi je bio težak - rekla je Krasna, a Nikolini se baš svidio. </p><p>U prvom ovotjednom ocjenjivanju Krasna je dala ocjenu osam jer želi dati priliku drugim kandidatima, Nikolina je dala desetku jer joj je sve bilo lijepo i uživala je na večeri, Tomo je dao sedmicu iako mu se predjelo svidjelo, glavno jelo mu je bilo ukusno, a desert pogotovo i Olja je dala šesticu zato što joj je večera bila nedorečena, slabo dekorirana i nemaštovita. </p>