Mirela Srna suprugu Dariju: Ti i ja smo vjerovali da nije kraj...

Ekonomistica Mirela Forić Srna (36) napisala je emotivnu posvetu svom mužu, bivšem kapetanu hrvatske reprezentacije Dariju Srni (36). Naime, nogometaš može nastupati sa svojim klubom Cagliarijem za koji igra od ovog ljeta nakon 17-mjesečne suspenzije ukrajinskog Nacionalnog centra za borbu protiv dopinga.

- Prije skoro godinu dana rekao si: 'To neće biti kraj moje karijere, obećavam', i vjerojatno smo ti i ja bili jedine osobe koje su u to zaista vjerovale. No uspio si - napisala je Mirela. Dodala je kako Darijo nije odustao čak ni kada bi većina ljudi to učinila, a zasigurno ona. Istaknula je kako je prošao kroz najgore s uzdignutom glavom i ponosno jer je znao da ništa nije skrivio.

- Iznimno sam ponosna na hrabrost, upornost i integritet koje si pokazao na svom teškom putu, no jednako sam sigurna da si naučio više o životu, ljubavi i sebi nego ikad prije - napisala je ekonomistica. Zaključila je kako je njezin muž ovog vikenda tamo gdje pripada, u svojoj igri te je tražila Darija da pokaže kako se to radi.

- Jer ako jednu stvar znam o tebi, to je da nikad nećeš izgubiti rat - istaknula je Mirela. Ekonomistica i nogometaš su u braku osam godina. Vjenčanje je bilo intimno sa šezdesetak uzvanika i održano je na terasi dubrovačke vile Agava. Par ima dvoje djece, kćer Kasju (8) i sina Karla (3).