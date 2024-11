Mirjana i Zlatko još su se više zbližili u 'Ljubav je na selu', a Marija se svađala: Zaljubila se

Na Ivičinoj farmi jutro je počelo mirno. Ivana je kazala kako je atmosfera bolja otkako je Amra otišla te nema više napetosti, a Ilona je odlučila dati priliku Klari kako bi je bolje upoznala.

Romantični farmer i dalje želi impresionirati svoju Ilonu pa je ovaj put od cvijeća u dvorištu ispisao njezino ime i nacrtao srce.

- Zašto mi to radiš? Ne znam reagirati na šokove, hvala - upitala je Ilona kojoj je ovolika doza romantike bila previše, no farmer se nije dao pokolebati.

- Slatko, ali malo previše - smatrala je i Klara, a Ivana je kazala kako Iloni treba muškarac koji nije ovako 'mlak'.

Kod Zlatka i dalje vlada netrpeljivost među njegovim damama. Na redu je bilo cijepanje i piljenje drva, a Mirjana se opet nametnula, što je zasmetalo i Blanki i Antoniji.

- Ide mi na živce... Bila mi je antipatična od prvog dana... Ona je sve pokvarila - poručila je Antonija.

Toni je svoje cure poveo u adrenalinski park, no Maria nije bila oduševljena tom idejom. Unatoč strahu, ipak se okušala u penjanju.

Ivo je oduševio cure odlaskom na plažu, no one su mu ipak zamjerile na njegovoj suzdržanosti. Milena ga je pokušala navesti da se opusti, a Katica je njezine poteze smatrala nametanjem.

Farmer se isprva sramio razodjenuti u kupaći kostim pred damama, no na kraju je ipak pokleknuo. No one nisu bile oduševljene njegovim tijelom. Riva je priznala da bi ga poslala na dijetu, a i Katica je bila razočarana:

- Ne da mi smeta, ali malo mi smeta što nije baš onako kako sam ga zamišljala...

Druženje su nastavili u moru, a Katica je obznanila da je naučila plivati. Ivo je, pak, najviše vremena posvetio Mileni od koje se nije odvajao.

- Potrčao je ko kad psu daš komadić mesa - opisala je to Riva.

- Misli ga pridobiti - Katica je bila iživcirana.

Željko i dalje najviše vremena posvećuje svojoj Tajči, no zajedno s Vesnom i Marijom družili su se uz piće. Vesna je priznala da joj smeta Marijino društvo jer nikako ne mogu pronaći zajednički jezik, a Marija je, pak, podbadala i zaljubljeni par, ali i Vesnu.

- Njoj još uvijek ide para na uši van, ne može to prihvatiti - kazala je Vesna.

Ivica i djevojke bacili su se na posao i čišćenje golubinjaka, a sve je iznenadila Klarina modna kombinacija – kućni ogrtač.

- Meni to smrdi, nisam nikad radila i nisam ljubitelj toga - priznala je Klara, a njezino ponašanje iznerviralo je Ivicu.

Nakon cijepanja, Mirjana se pridružila Zlatku koji je odmarao na ležaljci, no imala je skrivene namjere:

- To sam napravila da izazovem malo Antoniju, volim nekad udariti protiv udaraca.

- Nisam ljubomorna jer sa Zlatkom nemam ništa - odgovorila je Antonija.

Anita Martinović dočekala je Darka, Anamariju i Brankicu na farmi životinja kako bi doznala kakvih novosti ima kod njih.

Farmer je priznao da se u njegovom srcu nešto promijenilo i da se okrenuo prema Anamariji:

- Rascvjetala se ruža i u mom srcu i u mojoj duši.

- Malo smo se više zbližili, dao mi je malo više pažnje... Sviđa mi se to što vidim... Puštam čovjeka da osvaja - dodala je i Anamarija, a Brankica je priznala da joj je laknulo što se malo maknuo od nje jer su previše različiti i ne vidi budućnost s njim.

Ilija je za svoje dame imao ne tako primamljiv zadatak – tovarenje stajskog gnoja. Ruža je dobila za zadatak voziti tačke, a Marija i Rasema će tovariti. Podjelu poslova nisu svi najbolje prihvatili.

- Ruža je povlaštena, od pranja suđa, kuhanja kave, do kuhanja ručka - komentirala je Marija, a složila se i Rasema.

Farmer je ponovno poljubio Ružu, dodavši kako je nju odabrao, ali je i priznao da je u njezinom ponašanju primijetio promjene:

- Nisam još pročitao što misli.

Ruža je, pak, smatrala da joj Ilija daje lažna obećanja, jer je kasnije htio poljubiti i Rasemu, koja ga je odbila.

Marija je i idući dan nastavila s podbadanjima, poručivši da, iako je farmer s Tatjanom, ne pokazuje više nimalo poštovanja prema njoj. Zamjerila mu je što im ne posvećuje više vremena te što je večer prije rano otišao u krevet.

Vesna je priznala da mu je i ona to sinoć zamjerila, no odljutila se, i odbila stati na Marijinu stranu.

- Neću ti dati više šansu da ijednu riječ čuješ od mene - kazala je Marija pa dodala:

- Ne mogu glumiti!

- Mislila je da ću stati uz nju i da će imati podršku, neće... Od samoga starta pljuje po Željku, podbada ga, nije nimalo lijepo - dodala je Vesna.

Mariji je zasmetalo i što je Željko njezin poklon koji mu je donijela spremio sa strane pa je prijetila i da će ga baciti.

- Ja znam da je njoj teško, ona je došla radi njega tu, vjerojatno se i zaljubila i nije joj lako - zaključila je Tatjana.