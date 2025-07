Mirko Gudelj o Thompsonovom koncertu: 'Nisam čuo zabranjeni povik. A ovo bih sve ponovio...'

Nakon što je Marko Perković Thompson u subotu održao veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu, organizator događaja Mirko Gudelj oglasio se za Dnevnik Nove TV i podijelio prve dojmove o spektaklu koji se, kako kaže, i dalje sliježu.

- Ponosni smo na činjenicu da je sve prošlo perfektno. Znali smo da će to biti spektakl, ali moram priznati da mi je suza krenula kada sam vidio reakcije ljudi na cijeli sinoćnji program - kazao je.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Brojku od 504 tisuće ljudi, koju je naveo Thompsonov tim na društvenim mrežama, dobili su putem sigurnosnih kamera s ugrađenim brojačima i putem dronova koji su nadlijetali Hipodrom.

U javnosti su se pojavile informacije da su u jednom trenutku otvoreni ulazi i da su ljudi na koncert ulazili bez kontrole. Gudelj zasad nije želio ulaziti u detalje.

- U jednom trenutku je došlo do većeg priljeva ljudi iz smjera Kajzerice. Još ćemo pregledati sve snimke, a dosta vremena smo proveli u VAR sobi. Na taj detalj ćemo zaista obratiti pozornost i vidjeti, ako se to dogodilo, zašto je do toga i došlo - objasnio je.

Posebnu pozornost izazvao je svjetlosni show s dronovima, koji je, ističe Gudelj, bio pomno isplaniran.

Scenografija dronovima na koncertu Marka Perkovića Thompsona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dronovi su zaista normalna stvar u svijetu, a ovdje kod nas je bilo pokušaja koji su bili dosta manji od ovog našeg. Zahvaljujući našem kreativnom timu ti dronovi su bili jako lijepo ukomponirani u cijeli show i to je bilo spektakularno - kazao je.

Naglasio je i kako imaju 10 dana da vrate Hipodrom u prvobitno stanje, ali i kako to ide puno dinamičnije nego priprema. Tvrdi i kako su kao organizacijski tim došli do toga da ih direktno kontaktiraju internacionalni promotori nakon velikog spektakla na Hipodromu.

- Došli smo do situacije gdje bi Zagreb mogao postati destinacija koja ima primat u ovoj regiji za open koncerte - naveo je.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prokomentirao je i opaske dijela političara o korištenju zabranjenog povika.

- Ja zaista nisam čuo zabranjeni povik, možda sam puno više bio na Hipodromu nego u gradu ili negdje dalje. Što se tiče same suradnje - htio bih se zahvaliti i Gradu i svim službama na izvanrednoj suradnji. Da svi oni nisu pružili svoju potporu u organizaciji, ne bi sve ovo tako dobro završilo - rekao je.

Organizacija ovakvog događaja nije bila jeftina. Gudelj je otkrio da su se, nakon što su sve ulaznice prodane, odlučili ne štedjeti.

- U određenom trenutku smo stali s povlačenjem crte. Naravno, kada se ovakve stvari rade uvijek postoji neki budžet i određena priprema. Kada su se te sve karte prodale, sjeli smo s Markom i dogovor je bio da nas ne zanima koliko će to sve koštati. Na 12 milijuna eura smo stali s brojanjem. Ta brojka će biti i puno veća. Karta je bila 30 eura, ali show koji smo mi priredili snažno nadilazi tih 30 eura - objasnio je.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Robert Anić/PIXSELL

- Vidio sam neke poruke da smo mi kao organizatori rekli da je nešto skupo. Mi niti u jednom trenutku, ni na jednu ponudu, nismo ustvrdili da je nešto skupo. Proteže se neka priča o 200 eura za kola Hitne pomoći - nije sporno tih 200 eura, nego da sve službe na terenu dostave račune sukladno stanju koje je zaista na terenu - nadovezao se.

Crni scenariji nisu se ostvarili, a Gudelj je objasnio da bi, nakon završetka koncerta, ponovno se upustio u ovakav projekt.