Mirna Berend pokrenula je još jedan biznis: Sve je rasprodano

S Martinom sam sjedila u klupi u prvom razredu. Nakon 45 godina ponovno smo za istim stolom, ali ovaj put radnim. Spojili smo nakit, cvijeće i talent, rekla je Mirna

<p>Bilo je razdoblja u mojemu životu kad sam imala gomilu novca, a bilo je i kad nisam imala ništa. Ja sam skromna i ne žalim se, kaže nam onim znanim, dubokim, ali veselim i nasmijanim glasom bivša voditeljica <strong>Mirna Berend</strong> (53). Već dugo izrađuje nakit, njezini anđeli postali su brend, izrađuje i kreme, a u ovo doba korona iznenadila je objavom kako je počela izrađivati šešire. Mirna i Martina Štefanić, prijateljica iz Petrinje, sve su nazvale “Naša priča”.</p><p>- Prvi dan škole u 1.a razredu sjele smo zajedno u klupu. Nije to predugo potrajalo, ubrzo su nas razdvojili u školi, a potom i život, satrao nas te ostavio pečate tuge i suza - govori Berend.</p><p>Godinama nije dolazila u rodni kraj. Iako su se mnogi vratili, za nju je to bilo preteško. Sve do jednog Lovrenčeva, gradske manifestacije, kad je nakon mnogo poziva došla u Petrinju. Nije vidjela ni grad ni prijateljicu više od 20 godina.</p><p>- I odlučila sam opet ovdje stvoriti dom, prebacila sam i posao tamo, a grad me primio raširenih ruku. I tako smo jednog dana Martina i ja, nakon 45 godina, opet sjele za isti stol, ali ovaj put radni - prepričava nam Mirna.</p><p><strong>Martina Štefanić</strong> se isto bavi kreativnim poslom, između ostalog, izrađuje i ukrase za grad. Mirni su se svidjeli, kao i detalji koje, kako kaže, talentirana prijateljica ima po kući. Brzo su se dogovorile za posao, a odluka je pala na izradu šešira.</p><p>- Zatrpale smo ormare i ladice s materijalom koji sam skupljala dvadesetak godina, koliko se bavim izradom nakita, a Martina je izvadila svoje cvijeće. Spojile smo moj nakit i njezin talent te sad izrađujemo kolekcije unikatnih šešira - govori nam Berend.</p><p>Iako su krenule sa šeširima tek prije nekoliko mjeseci, zadovoljna je kako se sve kreće. Interesa ima, rasprodale su gotovo cijelu “prvu kolekciju”.</p><p>- Ljeto je, sunce, a šeširi su lijepi - dodala je Mirna.</p><p>Izrađuje nakit, privjeske, šešire...</p><p>- A tko zna, sutra ćemo možda raditi i torbe ili nešto drugo ako nam padne na pamet - rekla je Berend. Zbog korone i nastale situacije, i ona je osjetila pad poslova.</p><p>- Pa logično, kriza je, neki su ostali bez posla, neki imaju manja primanja... Jasno da će se onda ljudi odreći nekih proizvoda, a to nisu kruh i mlijeko. No ne žalim se, kao što sam već rekla, ja sam skromna - rekla je Mirna Berend. </p>