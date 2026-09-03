Mirna Medaković Stepinac prisjetila se početaka karijere: 'Oduvijek glasna i lajava...'

Već više od 20 godina osvaja domaću publiku brojnim ulogama u kazalištu, filmskim setovima te na malim ekranima, a publika ju je upoznala dok je još bila tinejdžerica. Mirna Medaković Stepinac otkrila je za Novu TV da i nakon toliko godina na domaćoj sceni njena ljubav prema glumi ne jenjava.

- Kad sam bila mlađa zamišljala sam kako bi bilo lijepo odigrati Antigonu, to mi je bilo wow ili ma za Juliju sam već tad kad sam završila faks bila prestara, ali kao nekakvu jaku žensku ličnost bi, a sada kad je prošlo brdo godina samo razmišljam kako se nadam da još uvijek ima uloga za mene kojih god - našalila se Mirna.

Zagreb: Brojni uzvanici dolaze na proslavu 15. ro?endana Nove TV | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Mirna se prisjetila svojih školskih dana te zaključila kako je već onda bilo jasno da će se baviti glumom jer je njen glumački put krenuo prije nego što je i sama to znala.

- Ja sam oduvijek glasna i lajava, tako da ništa se to tu nije promijenilo, nekako oduvijek sam to ja, čak i u vrtiću na završnoj pripremi sam glumila, vodila sve priredbe u osnovnoj školi, tako da je to možda bio logičan put, nisam mislila da ću se baviti glumom, ali možda zapravo je to sve kad pogledam u prošlost, vodilo k tome - ispričala je glumica.

Foto: Žarko Basic/PIXSELL

Mirna je danas majke dvije kćerke, Zore i Kaje, a tvrdi kako joj je trudnoća donijela skroz novi pogled na žensko tijelo i da je kroz trudnoću shvatila koliko je ono nevjerojatno.

- Prva pomisao mislim nevjerojatno, kad sam saznala da nosim dvoje djece bila mi je trebam li kupiti jedan bicikl ili dva, mislim uopće ne znam kako mi je to palo na pamet, jer je do bicikla imalo jako puno, ali da bio mi je grozan šok, i zapravo sam se plakala, ne od sreće nego od straha - rekla je glumica.

Zagreb: Glumica MIrna Medakovi? u prolazu Bogovi?evom | Foto: STR-4994/PIXSELL

Iako gledatelji uživaju u Mirninim ulogama u gotovo svakoj seriji, Mirna nije sigurna hoće li mirovinu dočekati ispod svjetla reflektora.

- Evo iskreno ne znam, kad govorim barem jednom godišnje da ću promijeniti posao i da ovo nije posao za mene, ali onda opet se vratim i znam koliko ga volim, tako da vjerojatno ću reći da ovo ne bi radila do penzije, al možda ću raditi do penzije - iskreno je rekla Mirna.

No, Mirna zasada ne planira usporiti, a to potvrđuju i novi projekti. Tako su pred njom nove uloge i priče pa će je gledatelji i dalje gledati na malim ekranima.