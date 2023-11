Mirna Zidarić oštro o grafu šefa hrvatske diplomacije: 'Odurno, degutnatno i nedopustivo!'

Sportska novinarka Mirna Zidarić oglasila se na svojem Instagramu oko ministra vanjskih i europskih poslova, Gordana Grlića Radmana, koji je u petak stao pored njemačke ministrice Annalene Baerbock, a onda joj je pružio ruku i pokušao je poljubiti. Njemačka se ministrica, kojoj je vidno bilo nelagodno, izmicala od njega.

POGLEDAJTE VIDEO: Grlić Radman pokušao poljubiti njemačku ministricu

Grlić Radman se kasnije pokušao opravdati pa je na konferenciji za medije rekao kako je to 'možda bio neki nezgodni trenutak' te da se ministri uvijek srdačno pozdravljaju.

Grlić Radman: 'Možda je nespretno ispalo'

- Ako je netko nešto loše vidio u tome, onda isprika tome koji je tako shvatio. Avion je kasnio pa smo se vidjeli tek na family photo. Ja ne znam kako je to netko snimio. Mi sjedimo jedno do drugog, mi smo susjedi. To je bila jedna jako dobra konferencija. Možda je nespretno ispalo - rekao je.

Foto: Dpa

Oko gafa hrvatskog šefa diplomacije oglasili su se i njemački mediji, pa je tako Bild napisao kako "to baš i nije diplomatski'.

Sportska novinarka je na svojem Instagramu podijelila članak o reakcijama njemačkih medija, pa dodala i svoj komentar.

Mirna Zidarić: 'Nadam se da ga čeka Rubialesova sudbina'

- Odurno, degutantno i nedopustivo!! Nadam se da ga čeka Rubialesova sudbina - poručila je Zidarić, aludirajući na bivšeg predsjednika Španjolskog nogometnog saveza Luisa Rubialesa kojeg je FIFA suspendirala na tri godine nakon što je, bez njene privode, poljubio nogometašicu Jennu Hermoso.

Foto: HTV/screenshot

Podsjetimo, Rubiales je bio u središtu velike afere nakon što je, tijekom dodjele trofeja poslije finala Svjetskog prvenstva u kolovozu, iznenadio španjolsku igračicu i poljubio je u usta.