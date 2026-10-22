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ZAJEDNIČKI TRENUCI

Mirna Zidarić podijelila fotke sa suprugom koji je brat poznatog glumca: 'Večeras sam njegov +1'

Piše 24sata,
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Mirna Zidarić podijelila fotke sa suprugom koji je brat poznatog glumca: 'Večeras sam njegov +1'
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Foto: Instagram
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Supružnici su proveli večer na događanju na kojemu su, sudeći prema objavi, imali priliku pratiti i pripremu sushija

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Večeras sam njegov +1, napisala je bivša HRT-ova sportska novinarka Mirna Zidarić uz fotografije sa suprugom Zoranom koje je objavila na Instagramu.

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Supružnici su zajedno proveli večer na događanju na kojemu su, sudeći prema objavi, imali priliku pratiti i pripremu sushija. Mirna je zajedničke trenutke podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/Screenshot

Mirna i Zoran, koji je po zanimanju arhitekt, u braku su više od 30 godina. Njihova ljubavna priča počela je 1992. godine u jednom hotelu u Crikvenici, gdje su oboje pratili košarkaško finale Olimpijskih igara u Barceloni. Par ima dvojicu sinova, Bornu i Marina, a Zoran je inače brat poznatog hrvatskog glumca Ranka Zidarića.

Foto: Instagram

Mirna je prošle godine nakon tri desetljeća rada napustila HRT, gdje je godinama bila jedno od najprepoznatljivijih lica sportske redakcije.

- Ta se odluka dugo kuhala jer nakon 30 godina nastane zamor materijala i čovjek se zaželi novih izazova. Nisam željela dodatnih deset godina stagnirati, ponavljati iste radnje, okružena istim ljudima jer nije bilo naznaka da će se stakleni strop dati razbiti. Sada se hrabro bacam u nove poslovne izazove i vjerujem da će mi to dati novi životni poticaj - rekla je tad za Story.

Foto: Instagram

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