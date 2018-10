Miro je izgubio 0,4 kilograma: Prijeti mu ispadanje iz showa?

Crveni je tim i dalje u šumskom kampu, a nakon što su si napravili poljski WC, odlučili su ga i svečano otvoriti. Ubrzo im se pridružio i plavi tim, ali samo zbog Velikog izazova koji je uslijedio u šumi. Foto: RTL

Sebastian Fleiss im je objasnio pravila.

- Jedan odabranik od troje u timu mora štapićima koji su na stolu prenijeti kutijice do stola. Svaka je kutijica obilježena brojem i slovom i ako ste ih pravilno posložili, dobit ćete sliku. Prvi koji složi pravilno sliku je pobjednik - objasnio je Fleiss dodavši da se u jednoj kutijici nalazi nagrada od minus dva kilograma na vaganju, u drugoj minus jedan kilogram i u zadnjoj nema ničega. Onaj tko pobijedi morat će odabrati jednu od tri kutijice. U Velikom je izazovu na kraju pobijedio crveni tim. Foto: Morana Lerga

Dok je plavi tim uređivao kuću za povratak crvenog tima, Sebastian je svom timu priredio poligon za last chance trening sa stvarima iz prirode. Balvani su bili glavni rekvizit, a crveni je tim bio oduševljen vježbama koje je za njih osmislio Sebastian. Foto: RTL Uslijedio je i posljednji trening prije vaganja za plavi tim, a s obzirom na to da je Luki bio rođendan, njegova ga je ekipa iznenadila simboličnim poklonom - novom bočicom za trening i malom tortom koju će moći kušati nakon treninga. Sanja je za slavljenika Luku imala još jedno iznenađenje - ispred kuće ga je dočekao njegov pas Floki, što ga je još dodatno razgalilo. Foto: Morana Lerga Kad je došlo vrijeme za vaganje, plavi je tim komentirao da crveni tim smrdi, a oni su priznali da se namjerno nisu htjeli tuširati nakon odlaska iz šumskog kampa. Prvi na vagi bio je Alen koji je sa 140,6 kilograma pao na 136,1 kilogram, što je sve iznenadilo, pa i njega. Foto: RTL Luka je na posljednjem vaganju imao 114 kilograma, a skinuo je 3,4 kilograma, što je 3% manje tjelesne mase. Petar je skinuo 2,9 kilograma, pa sad ima 131,4 kilograma. Magdalena je prošli put imala 96,1 kilogram, a skinula je 1,5 kilograma i tako probila svoju najgoru granicu.

- To mi je bilo baš kočenje, ali hvala Bogu pala sam ispod 96 - presretna je bila Megi koja je srušila svoju barijeru. Foto: RTL

Nina je skinula 1,5 kilograma i nije bila presretna svojim rezultatom.

- Nisam sretna jer brojka nije veća, ali samo želim doći do svog cilja, i to mi je jedino bitno - objasnila je. Foto: Morana Lerga

Irena je skinula 3,6 kilograma pa sada ima 100,5 kilograma. Biserka je sa 109,5 kilograma došla na 106,9 kilograma. Marijo je sa 126,1 kilograma pao na 123,3 kilograma, no nije bio zadovoljan tim rezultatom. Ivan je oduševio i sebe i kandidate skinuvši čak 4,7 kilograma. Foto: Morana Lerga Josipa je na posljednjem vaganju imala 117,4 kilograma, a sada ima 114,9 kilograma što je 2,5 kilograma manje. Na vagu je stao Miro, koji je imao 127,7 kilograma, a sada ima 0,4 kilograma manje.

- Razočaran sam, ali zapet ću od sutra - komentirao je Miro.



Nakon što su se svi izvagali Marijana je pročitala rezultate oba tima. Plavi je tim sa 588,7 pao na 574,9 kilograma, a crveni je sa 710,5 došao na 693,9 kilograma. Oba su tima imala, i to treći put, isti postotak izgubljene tjelesne mase od 2,3%.