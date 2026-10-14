Miroslav Ilić u samo jednom danu prodao je više od tisuću karata za zagrebački koncert

Jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe ovih prostora vraća se u zagrebačku Arenu u subotu 23. siječnja 2027. godine, a već sama najava njegovog koncerta izazvala je pravu pomamu među njegovim obožavateljima svih generacija. Miroslav Ilić u samo jednom danu prodao je čak više od tisuću ulaznica što znači kako su nepune dvije godine nakon zadnje Arene, njegovi hitovi i dalje itekako tražena zabava u hrvatskoj metropoli.

Foto: JURICA_CVITANIC

Kad on zakorači na binu i dalje je neuništiv. Energija koju dobiva od publike u zajedničkom transu pjesme i glazbe njegov je, kaže, eliksir života. Jedina je preostala živuća legenda iz zlatnog doba narodne glazbe ovih prostora, a njegovi sad već kultni evergreeni poput "Jesen sedamdeset i neke", "Luckasta si ti", "Polomiću čaše od kristala", "Božanstvena ženo", "Pozdravi je pozdravi" sastavni su dio svakog narodnog repertoara diljem regije.

Foto: JURICA_CVITANIC

Kao dodatnu draž toj ludoj zagrebačkoj noći 23. siječnja Miroslav planira poseban dio koncerta odraditi zajedno s najdražom kolegicom Vesnom Zmijanac, nekadašnjom rasnom plavušom bivše Jugoslavije na koju su 'otkidali' muškarci od Vardara pa do Triglava, a publika padala u trans. Stoga i ne čudi da je ova najavljena suradnja specijalno za hrvatsku publiku izazvala nezapamćen interes.

Foto: JURICA_CVITANIC

Na ovom koncertu, u posebno osmišljenom programu, orit će se hitovi njihovih udruženih glasova, a kao posebnu poslasticu za fanove, planiraju za goste iznenađenje dovesti i neke hrvatske kolege. Na zadnjem koncertu u Areni Zagreb u listopadu 2025. godine Miroslav Ilić zapjevao je s Majom Šuput kao Lepom Brenom čuvenu pjesmu "Jedan dan života" nakon čega su ispraćeni ovacijama. A za ovaj nadolazeći koncert, legendarni narodnjak najavljuje: "Tek smo počeli s pripremama. Gorit će nebo i zemlja. Moram se odužiti hrvatskoj publici za skoro pedeset godina neraskidive podrške mojim pjesmama".

Foto: JURICA_CVITANIC

Sve pjesme koje publika voli svakako će biti na repertoaru, a kako se datum koncerta bliži, teško je izbaciti bilo koji od čuvenih hitova koje Miroslav Ilić doslovno ima na desetke i na kojima su stasale generacije.

- Puno me lijepih uspomena veže za ovaj grad, Cibona kad se sagradila, ja sam prvi pjevač koji je tamo imao koncert. Ne pamtim koliko Domova sportova osamdesetih i sad evo već četvrti put Arena Zagreb. Moje je da pjevam dok me god želite, ali unaprijed da znate, tu noć u Zagrebu koja nam slijedi, nećete tako brzo zaboraviti - zaključuje Miroslav Ilić.

Ulaznice za ovaj koncert mogu se kupiti na web platformi Eventima, tj, na ovom linku https://www.eventim.hr/artist/miroslav-ilic/ kao i na svim njihovim prodajnim mjestima.