Miroslav nije dobio dovoljno pisama pa farmeri komentirali: 'Baš mi je žao, bio mi je favorit'

Miroslav je odmah pri dolasku k voditeljici Aniti Martinović u 'Ljubav je na selu' priznao da mu srce ubrzano kuca i da ima tremu.

- Nisam veliki optimist, što bude, bit će - rekao je.

Farmeri su komentirali njegove šanse za prolazak dalje.

- Ono što je Radoslav rekao, žene ne vole raditi, a on ima puno rada - istaknuo je Stjepan.

Komentirali su i da je zgodan.

- Svi su našli ljubav, netko u emisiji, netko poslije emisije. Nikad ne znaš - tješila je Anita Miroslava.

Foto: RTL

Nažalost, dobio je nedovoljan broj pisama da prođe dalje.

- To znači da trebaš biti više iskren prema sebi, da se ne moraš mijenjati da bi pronašao srodnu dušu. Ja ću sačuvati ova dva pisma kod sebe i možda se čujemo u narednim danima i vidimo na tvojoj farmi - rekla je Anita.

- On je mlad, zgodan dečko, a čini mi se da je problem njegova farma. Na farmi je puno posla. Danas veći dio, ne samo žene nego i muškarci ne žele raditi, samo da se uživa i da bude novca. Mislim da je to bio problem što nije dobio dovoljno pisama - komentirao je Jožef.

- Njega mi je baš žao, bio mi je favorit. Dečko je stvarno ok. Očekivao sam da će mu se javiti cure. To me iznenadilo i ražalostilo - rekao je Mijo.