Mirta je na Poljudu pratila utakmicu Hajduka s Interom, a u komentarima ispod objavljene fotografije obožavatelji nogometa su joj se požalili na razvoj situacije na terenu...

<p>Na Poljudu se odigrala prva utakmica HNL-a poslije duže stanke, a nakon što se požalila kako joj nedostaje nogomet, <strong>Mirta Šurjak </strong>(38) sretna je što se vratila na stadion.</p><p>- Nakon tri mjeseca ponovno s vama - rekla je voditeljica. </p><p>Mirta je na Poljudu pratila utakmicu Hajduka s Interom, a u komentarima ispod objavljene fotografije obožavatelji nogometa su joj se požalili na razvoj situacije na terenu.</p><p>- Mirta, iskreno, bolje da ti igraš - pisali su joj. Dok su mnogi pisali komentare zbog utakmice, ni komplimenata, kao i inače, nije nedostajalo.</p><p> - Lijepo te ponovno vidjeti - kažu joj pratitelji. </p><p>Voditeljica se nedavno našla u središtu pozornosti nakon što je priznala da joj je fizički izgled teret u poslu kojim se bavi. </p><p>- Nažalost, jako puno seksizma i diskriminacije prisutno je prema ženama koje imaju fizičke atribute, a uz to i pamet. Nevjerojatna je količina omalovažavanja gdje se pojedinci neprestano trude omalovažavati vas, banalizirati vaš rad, trud i obrazovanje samo zato što dobro izgledate. I nažalost to najčešće rade pojedine žene urednice iz nekih lokalnih medija. Svaki put me to iznova razočara i pogodi jer pokušavaju od vas u medijima stvoriti sliku neke praznoglave plavuše, a ne obrazovane, sposobne mlade žene koja obožava posao koji radi - ispričala je u intervjuu za portal <a href="https://www.doktorehitno.com/2020/05/20/mirta-surjak-televizijska-novinarka/" rel="nofollow" target="_blank">Doktore, hitno!</a>.</p>