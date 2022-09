Miša Grof: 'Ne iznenađuje me Nikolinino ponašanje. Ona je dugo glumila ucviljenu udovicu'

Žao mi je samo što nismo mogli na vrijeme dokazati Vidoju kakva je Nikolina. Toliko lijepih, pametnih i kulturnih djevojaka je bilo u njegovom okruženju, a on je odabrao nju, poručio je Miša Grof, piše Kurir.rs.

Njegov život iznenada se preokrenuo nakon što je Vidoje iznenada preminuo u svibnju. On je u intervjuu ponovno opleo po Nikolini Pišek, Vidojevoj udovici.

- Bit ću iskren, mene ne iznenađuje njeno ponašanje. Dugo je glumila ucviljenu udovicu. Govorio sam da je ona mog sina koristila samo za novac, a sada je to i dokazala. Već putuje, ljetuje s društvom, pozira u minjacima. Dok moj sin leži pod zemljom, ona ispija alkohol po jahtama i slavi. Ne znam što slavi - ogorčeno je ispričao.

Osvrnuo se i na njen novi posao na televiziji. Na Uni TV će voditi emisiju koja će se baviti intrigantnim životnim temama.

- Čuo sam da je našla posao na televiziji, a to me ne čudi, snalažljiva je ona. Mada joj je do sada Vidoje nalazio angažmane jer je nitko nije htio zaposliti - rekao je Miša.

Otkrio je i što će biti s dnevnicima koje je Vidoje vodio, a koje on čuva zaključane.

- Vidojevi dnevnici su i dalje u sefu, ali sada se nalaze u odvjetničkom uredu. On je svaki dan pisao i detaljno opisivao njihov brak. Sada odvjetnik to čuva dok ne odlučim kada ću to sve javno objaviti - zaključio je.

