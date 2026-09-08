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VELIKO IZNENAĐENJE

Mislav i Andrea iz 'Braka na prvu' uživaju u ljubavi: Evo kako su proveli njen rođendan

Piše Stela Kovačević,
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Mislav i Andrea iz 'Braka na prvu' uživaju u ljubavi: Evo kako su proveli njen rođendan
Foto: instagram
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Sada su još jednom pokazali kako njihova priča, koja je započela pred kamerama, i dalje cvjeta. Mislav je supruzi za rođendan priredio iznenađenje

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Andrea Golubić i Mislav Pajdaković upoznali su se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', gdje su ih eksperti spojili i vjenčali. Iako je riječ o televizijskom eksperimentu, povezali su se i na kraju i zaljubili. Još tijekom showa mnogi su gledatelji posumnjali kako će njih dvoje i ostati zajedno, a na kraju su bili u pravu.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Sada su još jednom pokazali kako njihova priča, koja je započela pred kamerama, i dalje cvjeta. Mislav je supruzi za rođendan priredio iznenađenje i odveo je na romantični vikend u prirodu.

Par je otišao u dvorac Trakošćan i jezero koje ga okružuje.

- Muž me iznenadio za rođendan i odveo tamo gdje još nikad nisam bila. Vjerovali ili ne! Proveli smo prekrasan rođendanski vikend u okružju čarobnog dvorca Trakošćan. Hvala mužu, najjači si - napisala je Andrea na društvenim mrežama.

Podijelila je i nekoliko fotografija s romantičnog vikenda, na kojima poziraju zagrljeni i nasmijani uz jezero, uživajući u idiličnom krajoliku.

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