Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POBJEDNIK SEDME SEZONE

Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek

Kad je zakoračio u sedmu sezonu 'Života na vagi', Mislav Šepić iz Velike Gorice imao je 171 kilogram i želju da svoj život promijeni iz temelja. Godinama se borio s viškom kilograma, a ta borba nije bila samo fizička. Iza nje su stajale godine tuge, stresa i potiskivanja emocija. Danas, gotovo 80 kilograma lakši, kaže da živi onako kako je oduvijek želio - zdravo i aktivno.
Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek
- Prošlo je točno dvije godine od ulaska u ‘Život na vagi’. Promijenio mi se život totalno. Borba je svaki dan, ali zasad pobjeđujem. Treniram dva puta tjedno, biciklom idem na posao, puno hodam i jedem apsolutno sve – ali umjereno. Doslovno treniram da mogu jesti - priznao je Mislav u srpnju, koji danas teži između 105 i 110 kilograma. | Foto: RTL
1/22
- Prošlo je točno dvije godine od ulaska u ‘Život na vagi’. Promijenio mi se život totalno. Borba je svaki dan, ali zasad pobjeđujem. Treniram dva puta tjedno, biciklom idem na posao, puno hodam i jedem apsolutno sve – ali umjereno. Doslovno treniram da mogu jesti - priznao je Mislav u srpnju, koji danas teži između 105 i 110 kilograma. | Foto: RTL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025