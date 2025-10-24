Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek

Kad je zakoračio u sedmu sezonu 'Života na vagi', Mislav Šepić iz Velike Gorice imao je 171 kilogram i želju da svoj život promijeni iz temelja. Godinama se borio s viškom kilograma, a ta borba nije bila samo fizička. Iza nje su stajale godine tuge, stresa i potiskivanja emocija. Danas, gotovo 80 kilograma lakši, kaže da živi onako kako je oduvijek želio - zdravo i aktivno.
- Prošlo je točno dvije godine od ulaska u ‘Život na vagi’. Promijenio mi se život totalno. Borba je svaki dan, ali zasad pobjeđujem. Treniram dva puta tjedno, biciklom idem na posao, puno hodam i jedem apsolutno sve – ali umjereno. Doslovno treniram da mogu jesti - priznao je Mislav u srpnju, koji danas teži između 105 i 110 kilograma.
Kad stane na vagu i vidi da brojka prelazi 110, kaže, zna da je vrijeme za 'kočenje'.
- Uživam u životu, radim stvari koje prije nisam mogao i živim ga punim plućima. Velika hvala Životu na vagi i Edinu Mehmedoviću – bez vas to ne bi bilo moguće - poručio je.
Najveća podrška u njegovoj transformaciji bila je supruga Almasa, koja ga je bodrila od samog početka.
- Život mi se poprilično promijenio od tada, puno sam fizički aktivniji, pun sam energije, samopouzdanje mi je naraslo... Danas imam 107 kilograma i time sam jako zadovoljan. Već dugo tu kilažu održavam vožnjom bicikla i hodanjem. Prehrana mi je zlatna sredina, jedem svega pomalo, i imam treninge snage dva do tri puta tjedno - rekao nam je Mislav krajem prošle godine.
Njegova borba s kilogramima počela je još u djetinjstvu nakon teške obiteljske tragedije.
- Do 14. godine bio sam normalne građe, ali kad je mama umrla od tumora na mozgu, sve se promijenilo. U jednom ljetu dobio sam tridesetak kilograma i otad je počela moja borba - prisjetio se ranije.
Debljina mu je svakodnevno otežavala život. Nije mogao ni potrčati, penjati se, pa čak ni odrezati nokte na nogama jer se jednostavno previše zadihao.
- Prijavio sam se u 'Život na vagi' kako bih smršavio i naučio jesti jer se u budućnosti želim ostvariti kao otac koji sa svojom suprugom i djetetom ide na planinarenje. Osim očinstva i planinarenja, volio bih se baviti i biciklizmom, skakati padobranom, isprobati zipline, odjenuti neku lijepu majicu i nikad se više se osjećati nelagodno kada moram sjesti na stolac u kafiću ili se skinuti na plaži. Više ne želim razmišljati o tome hoću li dobiti moždani udar, infarkt te kako neću moći dobiti dijete - govorio je Mislav.
Na početku showa bilo mu je vrlo teško trenirati jer nije imao kondicije. Ometali su ga i kamere, na koje do tada nije navikao.
- Nisam bio ni u kakvoj fizičkoj formi. S vremenom sam se priviknuo na kamere i nisam se obazirao na njih i treninzi su postajali sve lakši. Imao sam u glavi sliku sebe kad sam najbolje izgledao iz 2017. godine i kad bi mi bilo teško, zatvorio bih oči i vidio tu sliku i onda bih krenuo trenirati jače. Guralo me i to da želim postati otac, a doktori su mi rekli da moram smršavjeti da bi se to ostvarilo. Sigurno ne bi uspio bez svoje supruge Almase koja mi je davala svoju bezuvjetnu podršku od same prijave u show pa nadalje, a i velika podrška su mi bili sestra, šogor i prijatelji - prisjetio se ranije Šepić.
Osim transformacije i novih životnih navika, 'Život na vagi' omogućio mu je novčanu nagradu od 20.000 eura.
- Od tog novca renovirat ćemo stan i kupiti si neki autić. Evo, već se polagano dogovaramo s majstorima za renovaciju stana, a za automobilom smo još u potrazi - otkrio nam je Šepić nakon pobjede.
