Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek

- Nisam bio ni u kakvoj fizičkoj formi. S vremenom sam se priviknuo na kamere i nisam se obazirao na njih i treninzi su postajali sve lakši. Imao sam u glavi sliku sebe kad sam najbolje izgledao iz 2017. godine i kad bi mi bilo teško, zatvorio bih oči i vidio tu sliku i onda bih krenuo trenirati jače. Guralo me i to da želim postati otac, a doktori su mi rekli da moram smršavjeti da bi se to ostvarilo. Sigurno ne bi uspio bez svoje supruge Almase koja mi je davala svoju bezuvjetnu podršku od same prijave u show pa nadalje, a i velika podrška su mi bili sestra, šogor i prijatelji - prisjetio se ranije Šepić. | Foto: RTL