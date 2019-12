'Mislili su da smo košarkaši, a Blizanci su inspirirali album...'

Prije 19 godina Daleka obala je prvi put došla u New York, hvala našoj domaćici Rory na slikama, stoji u objavi kojom se na društvenim mrežama Boris Hrepić Hrepa (56) podsjetio na jednu kratku, ali slatku turneju Daleke obale. Ipak, u jednome nije bio u pravu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bila je to ipak 1998., a ne 2000. kako sam napisao. Poslije sam shvatio da mi se izmiješalo, dvaput smo svirali New York i Chicago. To su neka stvarno lijepa sjećanja, zasvirati u klubu na Manhattanu. Sad baš uskoro idem u New York ponovno, ali više turistički - ispričao nam je Hrepa.

Foto: Privatni album

Koliko je za bend ta turneja bila važna, pokazao je i omot njihovog posljednjeg studijskog albuma '1999-2000', izdanog godinu poslije nastupa u SAD-u.

- Bili smo na NBA utakmicama, svirali u klubovima za Hrvate, a na vrhu 'Blizanaca' pala mi je napamet i ideja za omot tog albuma. To neću nikad zaboraviti. Gore si bio kao na vrhu svijeta, a opet imaš osjećaj da si potpuno siguran - prisjeća se Hrepa.

Foto: Privatni album

Vrijeme je ubrzo pokazalo da je Daleka obala uhvatila gotovo pa zadnji vlak za takvo iskustvo. Samo godinu dana nakon njihovog drugog posjeta Velikoj jabuci dogodio se dobro poznati teroristički napad na tornjeve WTC-a.

- Gospodin koji je tamo radio kao liftboy je mislio da smo košarkaši. Kad se to dogodilo, baš sam razmišljao o njemu. Pitao se gdje je taj čovjek, je li preživio - priča nam basist nekadašnje popularne splitske rock grupe.

Inače, Daleka obala se ugasila 2000., ali nedavno su se ponovno našli zajedno nakon 18 godina. Hrepa je objavio fotografiju s Marijanom Banom (56), Zoranom Ukićem (57) i Jadranom Vuškovićem (59).

Foto: PIXSELL

On, Ukić i Vušković u Splitu su imali probe, a zatim u Zagrebu i promociju box seta i vinila pa su malo 'trenirali'. Naravno, nije moglo proći da se ne jave prijatelju Banu, no o okupljanju benda u punoj formaciji nisu razgovarali.

POGLEDAJTE VIDEO: