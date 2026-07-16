U miru svog doma u okolici Splita, Mišo Kovač slavi 85. rođendan. Prije nekoliko dana prijatelju Želimiru Babogredcu rekao je veliku želju...
LEGENDA SLAVI 85. ROĐENDAN PLUS+
Mišo Kovač mi je rekao: 'Nisam snimio svoju zadnju ploču...'
Čitanje članka: 2 min
Čuli smo se, čestitao sam mu, a bit će i neka prigodna torta, rekao nam je Želimir Babogredac, predsjednik uprave Croatia Recordsa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku