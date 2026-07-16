Obavijesti

Show

Komentari 2
LEGENDA SLAVI 85. ROĐENDAN PLUS+

Mišo Kovač mi je rekao: 'Nisam snimio svoju zadnju ploču...'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Mišo Kovač mi je rekao: 'Nisam snimio svoju zadnju ploču...'
Foto: Stanko Karaman
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U miru svog doma u okolici Splita, Mišo Kovač slavi 85. rođendan. Prije nekoliko dana prijatelju Želimiru Babogredcu rekao je veliku želju...

Admiral

Čuli smo se, čestitao sam mu, a bit će i neka prigodna torta, rekao nam je Želimir Babogredac, predsjednik uprave Croatia Recordsa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Irena Štetić Andrin bila je u Životu na vagi, sada je 'postala' manekenka: Bilo je magično
IZ SHOWA NA PISTU

Irena Štetić Andrin bila je u Životu na vagi, sada je 'postala' manekenka: Bilo je magično

Irena Štetić Andrin prijavila se u show 2018. godine kako bi postala majka. U tome je uspjela, kaže da je to njeno najveće postignuće
FOTO Nosi li ona uopće gaćice? Nives Celzijus pokazala duboki dekolte u mokrom seksi izdanju
SVE JOJ SE VIDI

FOTO Nosi li ona uopće gaćice? Nives Celzijus pokazala duboki dekolte u mokrom seksi izdanju

Zanosna Nives odlučila je dodatno podići celzijuse pa je pozirala uz bazen dok je na sebi nosila kratku haljinicu koja je mnogima golicala maštu
FOTO Bianca ponovno šokira: Šetala u bež pripijenom bodiju ispod kojeg joj se vide grudi
UTEGLA SE

FOTO Bianca ponovno šokira: Šetala u bež pripijenom bodiju ispod kojeg joj se vide grudi

Bianca Censori prošetala je Los Angelesom s Kanyeom Westom u odjeći kojom je ponovno plijenila pažnju, budući da su se ispod uskog bodija boje kože nazirale njene bujne grudi, a uske tajice naglasile su guzu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026