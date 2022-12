Mišo Kovač za 24sata: U karijeri ne bih mijenjao ništa, a u Vukovaru spremam krš i lom

Ja nisam nikada bio čovjek od pompoznih najava i obećanja, naprosto zato što sam imao tu privilegiju da je moja publika uvijek znala što ih čeka na mojim koncertima, rekao nam je Mate Mišo Kovač (81) uoči koncerta na Silvestrovo u Vukovaru.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Mišo je rekao da spremaju lom kao i uvijek te da će koncert trajati do dugo u noć. S njime smo popričali i o karijeri, obitelji, blagdanima..

Što za Vas znači grad Vukovar? Kakve emocije budi?

- Teško je naći riječi. Vukovar je žrtva i heroj, koji danas ponosno stoji i podsjeća nas na najteža vremena u stvaranju naše domovine. Vukovar je simbol hrvatske pobjede i kao takav treba uvijek biti cijenjen i slavljen.

Što mislite koliko će obožavatelja zapjevati s Vama na središnjem gradskom trgu u Vukovaru?

- Koliko god tu može stati i još malo više od toga. Privilegija i čast je pjevati Vukovaru, Vukovarcima i za naš Vukovar.

Za mikrofon će stati i Vaša kćer Ivana. Volite li nastupati u paru?

- Ivana ima svoj put i svoju publiku. Ja sam tu samo logistika i podrška. Drago mi je, naravno, kad nastupamo zajedno.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Narod Vas naziva „kraljem estrade” i „hrvatskom legendom”. Koliko je bilo izazovno to postići?

- To se ne može na silu. To ili jesi ili nisi. Ispostavilo se da ja jesam. Moja publika je donijela taj sud, nisu novinari, nije nitko sa strane. Publika je jedini iskreni sud za nas glazbenike.

Kako ste započeli s karijerom? Jeste li oduvijek znali da ćete postati pjevač?

- Ja sam prvo sanjao da ću biti nogometaš. Bio sam nadareni golman, međutim, okolnosti su se posložile tako da je glazba ipak presudila. Pjevao sam cijeli život, međutim, moj pravi put krenuo je nakon odsluženog vojnog roka, kada sam došao u Zagreb. Nekoliko dana bio sam kod tete me, ali nisam htio biti nikom na teret pa sam otišao i neko vrijeme čak spavao po parkovima. Jeo sam u menzi, a uskoro sam počeo nastupati u Studentskom centru i tako se uzdržavao. Trud se isplatio sedamdesetih kada sam prodao prvih pola milijuna ploča i postao zvijezda.

Foto: Stanko Karaman

Kada se osvrnete na godine iza Vas, jeste li zadovoljni karijerom? Što biste, da možete, promijenili?

- Sve ono u životu što sam možda mogao promijeniti, na to nisam mogao utjecati. Sve bih dao da mogu vratiti vrijeme i Edija, a što se tiče karijere, ne bih mijenjao ništa.

Koliko Vam je kroz karijeru pomogla obitelj? Jeste li koju pjesmu posvetili supruzi Lidiji?

- Obitelj je stup svega. Bez obitelji si ništa. Lidija je moj glavni oslonac u svemu i moje su sve ljubavne pisme posvećene njoj i ona ih sve jednako voli.

Foto: Borna filic/PIXSELL

U čemu je tajna sretnog braka? Često ste u medijima spominjali da vam je supruga spasila život.

- U međusobnoj ljubavi i poštovanju. Lidija je žena kojoj nikada ništa nije teško kad sam ja u pitanju, ali ona ne pomaže samo meni. Ima veliko srce i žrtvuje se za sve, često i na svoju štetu.

Po kojoj biste pjesmi voljeli da Vas publika pamti?

- Ne bih volio da me pamte samo po pjesmama. Ostavio sam u Hrvatskoj, vjerujem, dublji trag od toga.

Koji je najsvjetliji trenutak Vaše karijere? Kada ste bili najsretniji?

- Bilo ih je više. Moja karijera je puna svijetlih trenutaka, još od 1964., kada sam objavio prvu vinilku "Ne mogu prestat da te volim". Jedan od najsretnijih svakako je bio kad mi se rodila unučica Elena.

Tko su Vam glazbeni uzori?

- Za mene je Elvis bio i ostao broj jedan. Klasičnih uzora nikad nisam imao, mislim da sam kao glazbenik uvijek bio jedinstven i više su drugi kopirali moje mote, nego ja njihove, ali Elvisa cijenim za sva vremena.

Koja Vam je najdraža pjesma koju ste otpjevali?

- Nemoguće je jednu izdvojiti, možda neki trolist sastavljen od Dalmacije u mom oku, Ako me ostaviš i Poljubi zemlju.

S kojim hrvatskim pjevačem Vam je suradnja bila najdraža?

- S Arsenom Dedićem. Odrasli smo u Šibeniku u istoj ulici, uvijek smo bili svojevrsna zdrava "konkurencija" on, pokojni Vice Vukov i ja. Cijenio sam Arsena i to je bilo obostrano.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Što kažete na glazbu u Hrvatskoj danas? Je li bila bolja prije?

- Možda nije bila bolja prije, ali je sigurno bila manje masovna. Danas pjesme izlaze na dnevnoj bazi, to im omogućavaju različite platforme. U moru svega uvijek bude i nešto dobro, ali selekcije gotovo nema, nego svatko ima pravo objaviti što god želi i kad želi. Mi smo ovisili o puno faktora i onog trenutka kad bi to izašlo na ploči, više nije bilo natrag. Zato, ako si tada uspio, uspio bi uvijek.

Svjetsko prvenstvo je iza nas, Hrvatska je ostvarila velike uspjehe. Jeste li navijali? Znamo da ste vatreni navijač Hajduka.

- Navijao sam, a tko nije. Ponosan sam što sam Hrvat i što sam bio suvremenik najvećih uspjeha hrvatskog nogometa. Trebamo dignuti spomenik za života Zlatku Daliću jer on je trenerski genijalac, miran, staložen, odlično je posložio ekipu jer se jako dobro zna tko je glavni, a tko, uvjetno rečeno, nosi vodu. Zato ovaj ponovljeni uspjeh nije slučajan. Jesam, navijač sam Hajduka cijeli život i sretan sam što su i moji Hajdukovci Perišić, Livaja, Pašalić i Vlašić bili važne karike ovog uspjeha.

Znate li koji koncert slijedi nakon Vukovara?

- Nakon koncerta uvijek uzimam jedan period za odmor. Ipak sam ja čovjek u godinama (smijeh). Nekoć se, istina, nastupalo na 'vikendnoj bazi', a danas pjevam iz čistog gušta, kada ja želim i gdje ja želim. Vidjet ćemo što je iduće, idem korak po korak i trenutno sam svim srcem posvećen Vukovaru.

Što biste poručili Vukovarkama i Vukovarcima uoči blagdana?

- Da ih provedu u miru i mislima s onima koji su tu, ali i onima koji nisu više s nama.

Kako nam je ispričao bivši savjetnik Kolinde Grabar Kitarović, Tomislav Madžar, očekuje se veliki broj ljudi. 'Bit će to najposjećeniji događaj u godini. Kako doznajem, smještajni kapacitet u gradu je skoro pa popunjen', rekao je Tomislav, koji pomaže Miši oko organizacije koncerata. Dodao je da Mišo ne osjeća nikakav pritisak.

- Mišo se veseli i jedva čeka koncert.

