Pogledali smo "Portret Miše Kovača", koji će na CMC televiziji biti emitiran 26. prosinca u 20 sati, a donosimo vam ekskluzivno dijelove razgovora s glazbenom legendom.

Ispričao je Mišo kako je dobio nadimak, jer ga je otac zvao "mišu moj", kako je počeo navijati za Hajduk, da se divio Elvisu, kojem je bio na koncertu i kako bi, da su ga tad pitali čime se bavi, Mišo rekao da navigava... Pričao je o voljenom Šibeniku i Splitu, s poštovanjem se prisjetio Đorđa Novkovića, a dotaknuo se i estrade...

- Volio me Safet Isović. A kad smo bili u Njemačkoj, Hrvatsku smo predstavljali Kićo Slabinac i ja. Srbiju jedna Snežana i još netko, a tako su i Crnu Goru, Makedoniju i Sloveniju predstavljali - prisjetio se.

Otkrio je potom i kako su izgledale te turneje.

- Bila je puna dvorana, a ja sam pjevao 'Noćas ćemo zemlji ko materi reći'. Dobio sam najveći aplauz, ali Kićo Slabinac prvi. Druga večer, drugi grad, ja opet pjevam 'Noćas ćemo zemlji ko materi reći', on pjeva neku svoju i opet on pobjednik, a ja drugi. I dođem ja popiti kavu, a sjede Kićo i još dva iz orkestra. I kažem: 'Ti si popularniji od Lokina', on je mene pobijedio samo jedanput. I onda sam mu ovako rekao: 'Slabinac, ima još 23 koncerta, nećeš dobiti više nijedan' - pripovijedao je Mišo pa nastavio:

- Otišao sam i pokazao što treba svirati i tu večer otpjevam 'Najljepše su oči moje majke'. Lom u publici isti, ali i glasova koliko hoćeš. Sve do kraja, 23 pobjede sam ja imao. Znači bilo je 23-2 i na predaji neke nagrade otišao je van i nije se vratio. Poslije toga nikad više nisam progovorio sa Slabincem. Nikad više, a to je bila '77.

Kako se voli reći za Mišu, živio je poput holivudske zvijezde. Tako je u pregovorima s Perom Zlatarom tražio novi Citroën DS Palace, poznatiji kao Žaba, a koji je reklamirala glumačka diva Brigitte Bardot. I uspio je, što je bilo vrlo veliko jer malo tko u Europi mogao je za jednu singlicu dobiti novi automobil. Miši je to uspjelo. Bio je na vrhuncu popularnosti, a o tome je i sam govorio 1971., nakon pobjede u Splitu s pjesmom "Proplakat će zora", kad je bio najpopularniji pjevač bivše države.

- Usuđujem se reći da sam najpopularniji jugoslavenski pjevač. Pregazio sam i Vukova, i Kiću, i Terezu. O Arsenu neću govoriti jer njega više i ne ubrajam isključivo u pjevače, on je pjesnik i autor. Divim se toj svestranosti, ali kad je riječ o popularnosti, publika odmah traži mene - pričala je tad legenda.

No zbog te silne popularnosti nije lako imati prijatelje, barem ne ona prave, iskrene, u koje se uvijek možeš pouzdati. Onih lažnih u takvim situacijama ima na bacanje, to je tako.

- Prijateljstva se stvaraju u mlađim danima, shvaćaš. Ja da dođem u Šibenik, ne znam nikoga. Ili je na groblju ili je sa štapovima. Pa ja imam 80 godine, ej. Pa di sam ja? Ideš, svaki dan si sve stariji, jedina utjeha je ako imaš kući dite. Onda ga držiš i shvatiš da je on važan, najvažniji - priča Mišo.

Za kraj je u "Portretu Miše Kovača" pjevač govorio i o publici. S njom je oduvijek imao poseban odnos, cijenio ju je jako. U jeku najveće popularnosti pričalo se da je samo od nastupa zarađivao oko 30.000 njemačkih maraka na mjesec, što je tad bio ogroman novac, no nikad nije odbio pjevati besplatno ili u humanitarne svrhe. Imao je i uvjet, da je njegova cijena uvijek veća od drugih pjevača. No publiku nikad nije iznevjerio. Pa i sam je davnih dana rekao publici: "Što sam je bez vas? Samo prazna dvorana"...

- Nitko nikad neće postati netko ako on to želi, ali publika ne želi. Nemaš šanse ako te ne žele ljudi. Ja sam ovako najavio koncert: 'Dobra večer. Moram da kažem da ste svi zaljubljeni u sebe. Velika je stvar da moju pjesmu i mene primite srcu. Dođite na koncert jer, da nema vas, ne bi bilo ni mene. Hvala lijepa' - rekao je Mišo.

U "Portretu", koji će biti prikazan u cijelosti 26. prosinca u 20 sati na CMC televiziji, ispričao je Mišo mnogo o svom životu, o ocu, o počecima, kad je, kako sam kaže, bio gladan i nije imao gdje spavati. Govorio je i o kolegama te o karijeri, o kojoj bi se mogao snimiti filmski hit. U ružičastoj košulji kratkih rukava, malo raskopčanoj, oko vrata mu visi zlatni lančić, a na glavi za njega karakteristične sunčane naočale. Neponovljivi Mišo Kovač, takav je i u ovom razgovoru, dobrim dijelom emotivnom. Takav je i ovaj Šibenčanin, a tako i počinje video čije dijelove ekskluzivno donosimo, njegovim riječima:

- Glazba je emocija.Velika je stvar da mene i moju pjesmu primite u srce. Da nema vas, ne bi bilo ni mene.