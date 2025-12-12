Obavijesti

SKANDAL U SVIJETU LJEPOTE

Miss Finske ostala je bez krune zbog sporne fotografije

Piše Marinela Mesar,
2
Foto: Instagram

Sarah Dzafce našla se u središtu žestokih reakcija nakon što je isplivala slika koju su mnogi protumačili kao rasističku. Organizatori su odmah povukli drastičan potez

Ovogodišnja 'Miss Finske', Sarah Dzafce, u samo nekoliko dana od krunidbe dospjela je u najveći skandal izbora ljepote u toj zemlji. Finski mediji objavili su da je organizacija, nakon burnih reakcija javnosti, odlučila oduzeti joj titulu. Sve je započelo kada se na platformi 'Jodel' pojavila fotografija na kojoj Dzafce prstima povlači oči kako bi bile užeg oblika. Uz fotografiju je stajala i rečenica na finskom jeziku koja se odnosila na Kineze, što je gesta koju su mnogi prepoznali kao ismijavanje ljudi azijskog podrijetla. 

Foto: Jodel

Iako se Sarah u prvim satima nakon objave pokušala braniti tvrdnjom da je samo masirala sljepoočnice zbog glavobolje, reakcije nisu jenjavale. Organizatori izbora ubrzo su izdali priopćenje u kojem su naglasili da 'rasizmu i diskriminaciji nije mjesto u 'Miss Finske'. Već sljedećeg dana stigla je i službena potvrda da Dzafce gubi krunu, a na njezino mjesto dolazi prva pratilja, Tara Lehtonen, koja tako postaje nova 'Miss Finske'. Sarah, koja je rođena u Ouluu, a živi u Kuopiju, na konferenciji se javno ispričala.

'Jako mi je žao svih koje sam uvrijedila i povrijedila svojim postupcima na društvenim mrežama', izjavila je Dzafce, a kako je prenio Iltalehti.

Oglasila se i na Instagramu, gdje je napisala da preuzima 'punu odgovornost', te da joj titula predstavlja i obvezu, a ne samo prestiž.

- Svjesna sam da su moji postupci kod mnogih izazvali negativne reakcije i zbog toga mi je iskreno žao. Posebno se ispričavam svima koje je ova situacija osobno pogodila. Nikada mi nije bila namjera povrijediti bilo koga - poručila je Sarah.

Na kraju je zaključila da ovaj događaj vidi kao lekciju te da će u budućnosti pokazivati djelima kakvu Miss Finske želi predstavljati - onu koja povezuje ljude i pristupa im s poštovanjem. 

Foto: Instagram

