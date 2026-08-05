Miss Hrvatske i bivša SDP-ovka Katarina Prnjak bila u Kninu

Bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak bila je među uzvanicima na središnjoj proslavi 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, održanoj u Kninu. Uživala je u letačkom program, a za tu je prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu bez rukava, koju je upotpunila bež torbicom, zlatnim nakitom i sunčanim naočalama.

Knin: Bivša miss Hrvatske Katarina Prnjak uživala u letačkom programu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U Kninu su se tim povodom okupili brojni građani, hrvatski branitelji, državni dužnosnici te predstavnici javnog života kako bi zajednički obilježili jednu od najznačajnijih obljetnica u suvremenoj hrvatskoj povijesti.

Katarina Prnjak hrvatskoj je javnosti postala poznata 2011. godine kada je osvojila titulu Miss Hrvatske, nakon čega je predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss svijeta.

Osim u svijetu mode, karijeru je gradila i u pravnoj struci. Diplomirana je pravnica, a posljednjih godina bila je aktivna i u politici kao članica splitskog SDP-a te gradska vijećnica.

Knin: Bivša miss Hrvatske Katarina Prnjak uživala u letačkom programu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Političku pozornost privukla je prošle godine kada je napustila SDP te kao nezavisna vijećnica podržala HDZ-ov prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća Splita. Tim je potezom omogućila HDZ-u da prvi put nakon duljeg razdoblja preuzme upravljanje splitskim Gradskim vijećem. Ove godine zaposlila se u Lučkoj upravi Split.

*uz korištenje AI-ja

