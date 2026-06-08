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OSTVARIO JOJ SE SAN

Miss Virovitičko-podravske županije je Lucija Subjak: 'Svaki cilj se, uz trud, može ostvariti'

Piše 24sata,
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Miss Virovitičko-podravske županije je Lucija Subjak: 'Svaki cilj se, uz trud, može ostvariti'
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Foto: Roko Janković za Miss Hrvatske / PR

Lucija Subjak iz Orahovice je nova Miss Virovitičko-podravske županije. Ona je osigurala svoje mjesto među finalisticama 31. izbora za Miss Hrvatske

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Orahovica je ove godine bila domaćin ljepote, elegancije. U sklopu manifestacije 58. Orahovačko proljeće, pred brojnim posjetiteljima održan je izbor Miss Virovitičko-podravske županije, a večer ispunjena glamurom, modom i izvrsnom atmosferom kulminirala je izborom nove predstavnice županije za nacionalni izbor 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Lijepom tijarom okrunila se sedamnaestogodišnja Lucija Subjak iz Orahovice  i te time osigurala svoje mjesto među finalisticama 31. izbora za Miss Hrvatske. Lucija od malih nogu gaji veliku strast prema modi, šminkanju i odijevanju, a uz to se aktivno bavi odbojkom, što ju je naučilo važnosti timskog rada i komunikacije.

Foto: Roko Janković za Miss Hrvatske / PR

- Sudjelovanje na izboru za Miss za mene nije samo natjecanje, već ostvarenje dječjeg sna i jedinstvena prilika za osobni razvoj te stjecanje novih iskustava - rekla je. 

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- Svojim nastupom želim pokazati da se uz trud svaki cilj može dosegnuti - izjavila je. Titulu prve pratilje ponijela je Klara Vragolović, koja je također oduševila stručni žiri i publiku svojim nastupom.

Foto: Roko Janković za Miss Hrvatske / PR

Finalistice su tijekom večeri pokazale ljepotu, samopouzdanje i osobnost kroz tri modna izlaska. U prvom izlasku predstavile su se u modernim modnim kombinacijama koje su istaknule njihovu individualnost, energiju i stil. Posebnu eleganciju donio je drugi izlazak u večernjim haljinama Nikolina wedding store, tijekom kojeg je publika imala priliku upoznati njihove biografije, ambicije i planove za budućnost. Vrhunac večeri bio je završni izlazak u raskošnim vjenčanicama, koji je tradicionalno izazvao najviše emocija i oduševljenja među publikom. Za prekrasne frizure natjecateljica pobrinula se Sanja Zeman, vlasnica Frizerskog salona Trend iz Orahovice, dok je za besprijekoran make-up bila zaslužna vizažistica Martina Peršić.

Svečanu večer, koju je vodio izvrsni Davor Garić, dodatno je obogatio nastup Danijela Banića iz grupe Baruni, koji je svojim najpoznatijim hitovima stvorio izvrsnu atmosferu među publikom. Poseban doprinos programu dali su članovi KUD-a Orahovica i KUD-a Crkvari, koji su svojim nastupima predstavili bogatu kulturnu baštinu ovoga kraja.  

Foto: Roko Janković za Miss Hrvatske / PR

- Ovaj projekt ne bi bio ostvariv bez podrške našeg domaćina i glavnog pokrovitelja Grada Orahovice i gospodina Milana Babca kojem ovim putem od srca zahvaljujem na prepoznavanju značaja ove manifestacije te na svesrdnoj pomoći pri organizaciji - izjavila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta. 

O značaju projekta govori nam i Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Miss Hrvatske. 

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- Svake godine krunu Miss Hrvatske sanja dvadeset lijepih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka, pobjednica županijskih izbora, koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje od Slavonije do Dalmacije, preko Kvarnera, Istre i Like. Svaka od njih simbol je svoga kraja, ali i zajedničke misije kako biti glas mladih žena i uzor mnogim generacijama. Svaka županija ima najmanje svojih Top 5 finalistica, što u sustavu Miss Hrvatske čini više od 100 djevojaka tijekom godine - istaknula je Delač. 

Foto: Roko Janković za Miss Hrvatske / PR

Pobjednica izbora Miss Virovitičko-podravske županije postala je osma finalistica nacionalnog izbora te će predstavljati svoju županiju na završnici 31. izbora za Miss Hrvatske, gdje će imati priliku boriti se za prestižnu krunu najljepše Hrvatice i plasman na svjetski izbor Miss World.

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