Miss Zagreba je Anđelina Nosić

Na izboru Miss Grada Zagreba, koji je održan 27. veljače u Gastro Globus, titulu najljepše ponijela je Anđelina Nosić, dok je za prvu pratilju proglašena Paola Les.

Anđelina Nosić ima 18 godina i dolazi iz Zagreba. Njezin obrazovni put, koji je vodio od umjetničke gimnazije do smjera medijskog tehničara, odražava njezinu duboku potrebu za kreativnim izražavanjem. Za Anđelinu umjetnost nije samo hobi, već način života; modu doživljava kao najiskreniju ekspresiju osobnosti, dok njena ljubav prema filmu, fotografiji I novinarstvu pokazuje širinu njezinog interesa za medije. Kao svoj najveći talent istaknula bi crtanje, vještinu koja joj je donijela stipendiju, ali I služila kao unutarnji mir i alat za pronalazak vlastitog identiteta.

Anđelina Nosić, nova Miss Grada Zagreba, kojoj je krunu predala Martina Blažević, postala je treća finalistica 31. izdanja Miss Hrvatske, pridruživši se predstavnicama iz Ličko-senjske županije Antoneli Antonić te Miss Vukovarsko-srijemske županije Noeli Peulić.

Večer je protekla u svečanom ozračju, a program je vodio Davor Garić, dok je glazbeni ugođaj dodatno obogatio nastup Danijela Banić.

O pobjednici su između ostalih odlučivale čak četiri hrvatske missice; aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, koju uskoro očekuje odlazak na izbor Miss Svijeta i bivše missice Tomislava Dukić i Lucija Begić, nositeljica titule 71. Miss World Sport te Ivana Delač, Miss Universe Hrvatske 2003 .

Izboru su prisustvovali i modna agentica Tihana Harapin Zalepugin te Antonela Čakić Miss grada Zagreba i Zagrebačke županije 2016, Tara Begedin Miss Grada Zagreba 2023 i Martina Blažević Miss Grada Zagreba 2024.

Zagreb: Izbor za Miss Zagreba 2025. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Natjecateljice su se tijekom večeri predstavile kroz tri modna izlaza. Prvi izlaz donio je modne dodatke iz Optike Neovision, u drugom i trećem izlazu kandidatkinje su zablistale u vjenčanicama i večernjim haljinama Nikolina Wedding Store, uz ručno rađeni srebrni nakit s dragim i poludragim kamenjem te biserima iz Gemstone Gallery by Ivana Milun.

Poseban trenutak večeri bilo je proglašenje pobjednice, kojoj je uručena kruna izrađena od dragog i poludragog kamenja, simbolično označivši početak nove etape te put prema kruni 31.Miss Hrvatske.

Za besprijekoran izgled finalistica pobrinuo se make-up studio Zia beauty PMU, pod vodstvom Patricija Pračec, dok je za frizure bio zadužen Frizersko-pedikerski salon LIFE, uz kreativni tim koji su činile Laura Marjanović i Bruna Mišlov.

Zagreb: Izbor za Miss Zagreba 2025. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

“Hvala svim suradnicima koji su podržali izbor Revelo cosmetisc i Estrella Beauty, Alabdulla poliklinici, Cedeviti, Labtex, Nikolina wedding storeu i Gemstone Gallery,” izjavila je vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta, Iva Loparić Kontek nakon izbora.

Ova večer ljepote još je jednom potvrdila velik interes. Sljedeći županijski izbor najavljen je za Miss Zagrebačke-županije , a zainteresirane djevojke za sve buduće županijske izbore mogu se prijaviti putem službene web stranice www.missworldcroatia.com odnosno ispuniti prijavnicu na linku: https://missworldcroatia.com/Prijavnica

Svake godine krunu Miss Hrvatske sanja 20 prekrasnih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka , pobjednica županijskih izbora, koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje, od Slavonije do Dalmacije, od Istre do Like. Svaka od njih simbol je svog kraja, ali i zajedničke misije, kako biti glas mladih žena koje vjeruju da ljepota počinje iznutra. Pravo natjecanja na finalu izbora Miss Hrvatske stječu pobjedom na županijskim izborima, a potom započinju svoje službene pripreme za krunu Miss Hrvatske.

Zagreb: Izbor za Miss Zagreba 2025. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sistem odabira Miss Hrvatske temelji se na šest ključnih kategorija, a pobjednice svake od njih automatski ulaze u TOP 8 finalistica. Kategorije su: INTERVJU, SPORT, TALENT, TOP MODEL, HEAD-TO-HEAD i MULTIMEDIJA. Preostala dva mjesta popunjavaju se prema bodovima i odluci stručnog ocjenjivačkog suda iz finala. Svaka od kategorija testira različitu dimenziju osobnosti od fizičke I intelektualne, do emocionalne i komunikacijske. Zajedno čine mozaik kvaliteta koje definiraju modernu Miss Hrvatske; ženu s glasom, stavom i ljepotom sa svrhom što je i moto Miss World- Beauty with a purpose.