KREĆE 12. SEZONA

Misteriozni kandidat i napete situacije! Pogledajte što vas sve čeka u 1. epizodi Supertalenta

Foto: Nova Tv

Akrobacije, trikovi, jodlanje, pjevanje, ali i iznenađenja te napete situacije obilježit će prvu epizodu nove sezone Supertalenta. Tko će uspjeti izboriti prolazak u sljedeći krug?

Samo nekoliko sati dijeli nas od prve epizode dvanaeste sezone Supertalenta! Pred gledatelje će stati deset kandidata sa svojim nevjerojatnim talentima – od moćnog glasa i plesnih pokreta do potpuno neočekivanih i šokantnih sposobnosti. U premijernoj će se epizodi posebno istaknuti jedan misteriozni kandidat. Iako će svi pomisliti da dolazi pokazati ples, njegova neobična vještina s očima izazvat će pravo čuđenje i nevjericu.

- Kako je ovo moguće?! - upitat će iznenađena Maja Šuput na njegov nastup, a hoće li natjecatelj pod imenom Bellosguardo fascinirati žiri ili ih ipak ostaviti zbunjenima, gledatelji će otkriti već večeras.

Foto: Nova Tv

Na pozornicu će stati i drugih devet natjecatelja, a gledatelje očekuje prava raznolikost – od akrobacija i trikova, preko jodlanja i pjevanja te drugih iznenađenja.

Pjevanjem će se predstaviti Daniel Frkat, a prije njegova nastupa članovi žirija će se zabaviti nagađanjem – hoće li se pred njima pojaviti dobar ili netalentirani kandidat. No, tko će se pritom zeznuti i donijeti pogrešan zaključak, ostaje za vidjeti.

Foto: Nova Tv

Večer neće proći ni bez napetosti. Jedan od kandidata zatražit će objašnjenje nakon što dobije četiri iksa, što bi moglo izazvati burnu reakciju nekoga u žiriju. Tko će uspjeti izboriti prolazak u sljedeći krug, čiji će nastup završiti razočaravajuće, i hoće li već večeras netko odlučiti pritisnuti zlatni gumb, ne propustite u novoj sezoni Supertalenta večeras od 20:15 na Novoj TV!

