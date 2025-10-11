Misteriozni Klek probudio je strahove žirija: 'Nije mi bilo ugodno i ne bih to opet gledao'

Kad se Klek Entos pojavio na pozornici 'Supertalenta', u studiju je na trenutak zavladao muk. Samozatajan i potpuno prerušen odmah je dao naslutiti da njegov cilj nije nasmijati publiku, nego probuditi strahove. Atmosfera je bila napeta, pomalo jeziva, ali i neobično privlačna.

Uz elemente iluzije i vatre, stvorio je nastup koji je istovremeno plašio i fascinirao. Članovi žirija u početku su djelovali zatečeno, ali kako je trik napredovao, tako je raslo i zanimanje.

- Ja bih voljela vidjeti još trikova s vatrom - poručila mu je Martina Tomčić, koja mu je s Majom Šuput i Fabijanom Pavlom Medvešekom dala svoj 'da'.

Foto: NOVA TV

Jedini koji nije dijelio oduševljenje bio je Davor Bilman.

- Nije mi bilo ugodno i ne bih to želio ponovno gledati - priznao je.

Foto: NOVA TV

Unatoč tome, Klek Entos je s tri 'da' osigurao prolazak u sljedeći krug.