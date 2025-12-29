'Mjera za mjeru' u siječnju ponovo u zagrebačkom HNK

Otvaranje HNK2 u zagrebačkoj Adžijinoj ulici, rasprodane predstave, premijere i priznanja za velika ostvarenja "inventura" su ove godine Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu. A stajanja nema, "jako" kreću i u 2026. pa najavljuju povratak predstave "Mjera za mjeru", jedne od najintrigantnijih drama Williama Shakespearea.

U režiji Ivana Plazibata i dramaturškoj obradi Ivane Vuković, na pozornicu HNK dolazi 8, 9. i 10. siječnja. Riječ je o inovativnom čitanju Shakespeareova teksta, koje se snažno oslanja na suvremeni kontekst i glumačku preciznost ansambla. Lana Barić za ulogu Gospe Grebene u toj je predstavi dobitnica Nagrade "Mila Dimitrijević" za najbolju žensku ulogu u sezoni 2023/2024. U veljači Lana Barić nastupa s autorskim projektom "Visibaba", koji je nastao u suradnji sa Sanjom Milardović. Predstava će biti izvedena 1. i 2. veljače u Teatru &TD.

- Početi novu godinu Shakespeareom ne može biti loša ideja, veselim se što ponovno igramo 'Mjeru za mjeru', Grebenu igram s posebnim guštom. A 'Visibaba', ako negdje volim gostovati, to je svakako Teatar &TD i njihova tradicionalna Siječanjska akcija, tako da se vidimo u teatru! Koji god da izaberete, bit će mi vas drago vidjeti - izjavila je glumica.

"Mjera za mjeru" balansira između tragedije i komedije, a "ovaj tekst najvećega svjetskog dramatičara postavlja pitanja o moralu, korupciji, vlasti, žrtvovanju, ali i mjeri kojom odmjeravamo i prosuđujemo sebe i jedni druge."

Ovaj tekst ima i naličje, pa tako pratimo likove koji se vole zabaviti, zaviriti u čašicu i u žensku postelju. U tom kolopletu živopisnih osobnosti slijedimo radnju koja počinje kad vojvoda koji vlada Bečom navijesti odlazak te prividno otputuje prepuštajući vlast zamjeniku Angelu, čovjeku "besprijekorna morala" i strogom provoditelju zakona.

"U usporednoj priči upoznajemo razuzdanoga Claudija, osuđena na smrt zbog nećudoredna ponašanja. Claudijevi neobuzdani prijatelji mole njegovu sestru Isabellu da se zauzme za brata kod nemilosrdnog Angela..."

Osim Lane Barić, u ovoj predstavi glume Olga Pakalović, Goran Grgić, Filip Vidović, Iva Mihalić, Luca Anić, Tesa Litvan, Marin Klišmanić, Slavko Juraga, Dušan Bućan...

Ulaznice su u prodaji na mrežnim stranicama hnk.hr.