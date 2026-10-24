Svaka čast Zagrebačkoj filharmoniji i djeci iz Škole pjevanja Husar & Tomčić, uz Fabijana Pavla Medvešeka i Jana Kerekeša u glavnim ulogama, dok režiju i scenarij potpisuje Petra Radin
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Mjuzikl 'Vlak u snijegu' lijepi je hommage istoimenom filmu
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U prosincu 1974. u Bjelovaru i okolnim mjestima počelo je snimanje filma "Vlak u snijegu". Scenarist i redatelj bio je Mate Relja, a nastao je prema romanu Mate Lovraka. Film je imao premijeru u Bjelovaru 18. lipnja 1976., a potom "gostovao" po festivalima. Jedan od njih bio je Filmski festival u Puli, gdje je osvojio nagradu publike kao prvi film za djecu koji je osvojio tu nagradu. "Vlak u snijegu" prikazan je potom u još tridesetak država.
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