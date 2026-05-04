Mlada Sinjanka Ameli za 24sata: "Pomela sam San Remo, a krenulo je iz šale"

Mlada Sinjanka Ameli Dinarina-Šimić vratila se iz Italije s uspjehom koji je odjeknuo daleko izvan granica njezina grada. Na prestižnome međunarodnom dječjem festivalu u San Remu, održanom u slavnom teatru Ariston, predstavljala je Hrvatsku i osvojila visoko treće mjesto. Iza tog rezultata stoje talent, rad, velika ljubav prema glazbi, ali i priča koja je, kako nam sama priznaje, počela gotovo slučajno. Kad smo je pitali kako je uopće završila u San Remu, Ameli se nasmijala.

- Iskreno, mama i ja prijavile smo se više iz šale. Vidjele smo otvorenu audiciju na internetu, bila je kasna jesen, nije bilo puno nastupa i pomislile smo: ‘Zašto ne pokušati?’.

Za prijavu je odabrala pjesmu “Hymne à l’amour” u obradi Céline Dion, skladbu koju, kaže, posebno voli pjevati.

- Nisam stvarno očekivala da ću proći. To je festival na koji se prijavljuju djeca iz cijelog svijeta. Velika konkurencija, prestižna pozornica, a bira se samo 24 djece iz 24 zemlje. Kad je u siječnju stigao poziv i obavijest da sam u finalu i da predstavljam Hrvatsku, bila sam presretna. To je bio trenutak koji neću zaboraviti.

Foto: Giulio Cardone

Odlazak na ovakvo natjecanje nije jednostavan, osobito za jednu obitelj. No Ameli ističe da bez podrške najbližih ništa ne bi bilo moguće.

- Roditelji su mi omogućili odlazak i vjerovali u mene od početka. Puno nam je značila i pomoć Splitsko-dalmatinske županije te Turističke zajednice Grada Sinja, koja je pomogla u snimanju promotivnog spota za Sinj i Hrvatsku. Osjećala sam da ne predstavljam samo sebe nego cijeli svoj grad i zemlju - kaže mlada pjevačica.

U San Remo je stigla kao djevojčica iz Sinja, a vratila se s medaljom i iskustvom koje će je, kaže, pratiti cijeli život.

- Treće mjesto mi puno znači, ali još više od plasmana pamtit ću atmosferu. Upoznala sam djecu iz cijelog svijeta: iz Australije, Meksika, Tajlanda, Indije, Malezije, Indonezije… Svi smo bili različiti, a opet povezani glazbom.

Posebno emotivno prisjeća se svečanog mimohoda ulicama grada.

- Svatko je nosio obilježja svoje države. Kad sam nosila hrvatska obilježja među svom tom djecom, osjećala sam veliki ponos. To je bilo pravo zajedništvo.

Foto: Giulio Cardone

Iza Ameli je već iskustvo nastupa u showu “The Voice Kids”, gdje je bila polufinalistica, no priznaje da je San Remo donio nešto sasvim drukčije.

- ‘The Voice Kids’ bio je prekrasan i tamo sam stekla prijatelje, ali San Remo je neka druga razina. Nastup uz orkestar od 32 člana, pozornica Ariston, na kojoj su pjevale svjetske zvijezde, međunarodna publika… To me promijenilo i obogatilo - kaže nam.

Danas, kako dodaje, ima prijatelje sa svih kontinenata.

- Čujemo se gotovo svaki dan, šaljemo si snimke, razgovaramo o glazbi... To je možda i najveće bogatstvo koje sam donijela kući.

Na pozornici djeluje samouvjereno, no priznaje da trema postoji uvijek.

- Prije svakog nastupa imam tremu, ali onu dobru. Više adrenalin nego strah. Kad izađem na pozornicu, sve nestane. Tad ostanem samo ja i pjesma - opisuje Ameli.

U San Remu je, kaže, osjećaj bio još snažniji.

- Ovaj put imala sam i dodatnu odgovornost jer sam predstavljala Hrvatsku. Htjela sam dati sve od sebe.

Pjesma kojom je osvojila publiku nije izabrana slučajno. “Hymne à l’amour” prvi put je čula u izvedbi Céline Dion tijekom Olimpijskih igara 2024. godine.

- Bila sam oduševljena. Moja mentorica Teana Kovačević rekla mi je da bi mi ta pjesma vokalno odgovarala. Isprva me bilo strah pjevati nešto što izvodi Céline Dion, ali me ohrabrila. Danas tu pjesmu obožavam i svaki put je pjevam kao da je prvi put.

Foto: Privatni album

Céline Dion njezin je veliki glazbeni uzor.

- Kad sam čula ‘My Heart Will Go On’, zaljubila sam se u njezin glas. Oduševljava me njezina emocija i način na koji pjeva. Od domaćih izvođača posebno izdvaja jedno ime.

- Vanna. Uvijek me privlače veliki vokali, a ona je sjajna pjevačica. Bila mi je i mentorica u ‘The Voice Kidsu’ - priznaje nam.

Da je njezin uspjeh razveselio cijeli Sinj, osjetila je odmah nakon povratka kući.

- Kad sam ušla u razred, prijatelji su me dočekali s balonima. Skakali su od sreće, svi su mi čestitali. To mi je bilo predivno iznenađenje.

Foto: Privatni album

Podrška je stigla i izvan škole.

- Čestitao mi je i fratar iz Svetišta Gospe Sinjske, koji mi je prije putovanja dao blagoslov. To mi je puno značilo.

Kad govori o budućnosti, Ameli zvuči zrelo, ali i dalje dječje iskreno.

- Želim se baviti glazbom, ali i imati dobro obrazovanje. Voljela bih snimiti svoju pjesmu, napraviti spot i nastupati na francuskom govornom području. Sanjam velike pozornice, ali želim i ostati svoja.

Foto: Giulio Cardone

Nove prilike već joj stižu.

- Dobila sam poziv za natjecanje u Los Angelesu. Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti - najavljuje.

Na kraju razgovora bez razmišljanja otkriva tko je njezina najveća snaga.

- Roditelji, bake i djedovi, cijela obitelj, moja mentorica Teana i svi ljudi koji vjeruju u mene. Kad znaš da nisi sam, sve je lakše - uvjerena je Ameli.

U Italiji je osvojila treće mjesto, ali i mnogo više od toga. Osvojila je iskustvo, prijateljstva i potvrdu da se i iz maloga grada mogu dosegnuti velike pozornice. A sudeći prema načinu na koji govori o glazbi, ovo je tek početak njezine uspješne priče.