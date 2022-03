Mladen Grdović: 'Brankica mi je sve oprostila! Nakon tri godine danas ćemo opet ručati zajedno'

Mladen Grdović (63) službeno se pomirio sa bivšom suprugom Brankicom (51). Kako kaže, njih dvoje će danas prvi put, od kad su se razdvojili, ručati zajedno, kod nje, piše Antena Zadar. Naime, brak poznatog estradnog para službeno je okončan u listopadu 2020. godine na Općinskom sudu u Zadru no, paparazzi su ih i nakon toga nekoliko puta uhvatili u zajedničkom društvu, a o njihovoj pomirbi šuška se već neko vrijeme.

Putem telefonskog poziva u eteru Antene Zadar Grdović je iskoristio priliku i čestitao svim ženama i majkama njihov dan.

- Na današnji dan najprije ću se prisjetiti moje pokojne majke koja bi da je živa, danas napunila 90. godina. Svim majkama, ženama iskreno čestitam njihov dan, Dan žena - rekao je Mladen.

Nedugo zatim dotaknuo se teme zlostavljanja žena pa rekao da smatra kako 'muškarci premalo pažnje posvećuju ženama'.

- U jednu ruku ih ponižavamo. Smatram da su stabilnije od nas i trebamo im dati puno više prostora u svemu - istaknuo je.

Uz to, Mladen će danas nakon tri godine, kao što smo već naveli, prvi put ručati kod bivše supruge Brankice, koja mu je, otkriva, sve oprostila.

- Puno mi je drago što sam se pomirio sa svojom Brankicom, danas ću ručati kod nje, neopisivo puno mi je nedostajala pune tri godine! Mi muškarci se pravimo frajeri, govorimo kako mi sve stvaramo, pridonosimo, lako je tako stvarati kad te kući čeka sve, ručak, čista kuća i druge stvari. Žene su te koje drže ne samo tri kantuna kuće, već sva četiri, a mi onaj četvrti kantun šporkamo! Brankica mi je sve oprostila, bila je potpuno u pravu, kad sam imao priliku i slobodan prostor, umjesto s njom izlazio sam sa svojim društvom, nisam je poštivao, ali mi glazbenici smo poznati po tome što skrećemo s puta, to je normalno za nas - zaključio je.

Mladen na ručak neće doći praznih ruku. Brankici će pokloniti karanfil, a prije toga otići će i na groblje pokojnoj majci. Pjesma koju je izdvojio kao onu koju bi danas posvetio svim ženama je 'Naloži stari komin, draga mama'.

Osim Dana žena, Grdović se osvrnuo i na trenutačno najpopularniju temu, rat u Ukrajini.

- Suosjećam sa svim ukrajinskim ženama, pružam ispaćenim Ukrajincima moju veliku podršku! Onaj Putin je teški psihopata, neuračunljiv, tom luđaku dragi Bog sigurno neće ništa dobrog donijeti jer Putin taj rat neće dobiti! Taj bolesnik nema mu*a pritisnuti botun i aktivirati nuklearnu bombu, i to zbog svoje guzice, jer bi u tom slučaju i on naj**ao - rekao je pjevač kojemu za 10 dana izlazi nova pjesma 'Peace in the world', a ona će se, kaže Mladen, baš poklopiti s ratom u Ukrajini.