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uputio je javni apel

Mladen Grdović pozvao kolege da pomognu stradalima u požaru kod Omiša: Prvi ću dati

Piše 24sata,
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Mladen Grdović pozvao kolege da pomognu stradalima u požaru kod Omiša: Prvi ću dati
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Svi su zvijezde, svi zarađuju, svi imaju jezik za pričati. Ja sam prvi koji ću dati, samo recite di uplatiti, poručio je pjevač

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Mladen Grdović (68) javno je pozvao kolege glazbenike da pomognu ljudima čija je imovina stradala u velikom požaru na omiškom području. Umjesto čekanja na organizaciju humanitarnih koncerata, zadarski pjevač predložio je puno jednostavnije rješenje - da izvođači odmah uplate novac.

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- Evo imam prijedlog! Prošla je velika Gospa.  Ajmo ovako... HGU su glavni za Izvođače, mislim pjevače, klape, itd. Ne treba radit koncerte, nego odmah uplatimo svaki 5 tisuća EU. Ima nas registriranih 5 tisuća... To znači odmah radimo Humanitarno. Svi su zvijezde, svi zarađuju, svi imaju JEZIK za pričati. Ja sam prvi koji ću dati, samo recite di uplatiti. Dragi ljudi, da li ste uz mene koji imate plaću od 400 eu. Pa da vidimo tko je za to, tko nije ne treba - poručio je na Facebooku.

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Pozvao je i Hrvatsku glazbenu uniju da se uključi u akciju i objavi broj računa na koji bi glazbenici mogli poslati novac.

- Iskreno sam reka, ajmo, krenimo odmah. HGU nek bude iskren i daje br. di ćemo uplatit. 5 tisuća nas, to je velik novac, pa ljudi, zbrojite .. Iskreno vas volim i želim da to odmah napravimo. Ko neće, i ne treba, a svi zvijezde, čak i oni koji pjevaju 6 miseci. Odgovorite, jer situacija nije dobra. Javite da li sam nešto loše rekao. Račun na koji ćemo uplatit nek se jave naše glavne institucije, i mediji pomognite mi ovaj put .. S velikom zahvalnošću, M. GRDOVIC - zaključio je pjevač.

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Pratitelji i obožavatelji pohvalili su njegovu ideju.

'Svaka ti čast. Kada bi se to realiziralo puno bi pomoglo ljudima koji su sada ostali bez nečega u požaru', 'Divan si pjevač, velikog srca. Bilo bi super da je više ljudi poput tebe dobrog srca i sličnih uvjerenja. Malo je takvih ljudi. Samo da stigne do pravih ruku', 'Bio i ostao čovjek velikog srca', 'Ti si duša od čovjeka', 'Svaka čast, samo da se ostali odazovu', neki su od komentara.

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