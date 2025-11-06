Mladi glazbenik otkrio koje mu je pravo ime, a evo i zašto je zahvalan popularnom Joli

Popularni pjevač, Luka Basi, gostovao je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u kod Dine Termana, gdje je iskreno govorio o karijeri, obitelji i ljubavi prema glazbi. Otkrio je da je svoje ime promijenio prije nekoliko godina jer je smatrao da njegovo rodno Matej Prikeržnik nije dovoljno pamtljivo za umjetničku scenu.

Foto: PROMO

- Ni na jedan jumbo plakat ne možeš staviti Matej Prikeržnik. Nigdje nema mjesta za toliko dugo prezime. Ha, ha. Htio sam umjetničko ime koje dobro zvuči, koje je lako pamtljivo i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Odabir je pao na ime Luka jer sam u slovenskom talent showu pjevao pjesmu 'Lutka'. Kad bi me ljudi vidjeli na ulicama, nisu znali moje ime pa bi rekli: to je onaj koji pjeva 'Lutku'. Onda smo gledali prezime. Po slovima A, B. I stali smo na B. Basi nam je dobro zvučalo - spričao je Luka koji je u dokumentima, uz Basi, ostavio prezime Prikeržnik.

Dodao je da ga danas samo najbliži zovu Matej.

- Majka mi je samo rekla da joj je bitno da sam dobar čovjek i da se ponašam onako kako me ona odgojila, nije joj bitno što mi piše na osobnoj - dodao je s osmijehom.

Luka se prisjetio i svojih početaka te zahvalio Joli, koji mu je pružio ruku kada ga još nitko nije znao.

- Do kraja života ću biti zahvalan legendi Joli, koji je sa mnom snimio duet 'Nisam ja od jučer'. Tad me nitko nije znao, a on je pristao da sa mnom snimi pjesmu - kaže.

Foto: PROMO

Danas iza sebe ima brojne uspješne suradnje s Lidijom Bačić, Lanom Jurčević, Nedom Ukraden, Markom Škugorom, Draženom Zečićem i drugima, a kaže da zasluge za to pripadaju njegovu producentu Rayu i tekstopiscu Neni Ninčeviću: 'Oni poznaju sve izvođače i odmah čuju što bi bila dobra kombinacija.'

Jedna suradnja ipak se nije ostvarila, ona s Majom Šuput.

- S njom smo probali dogovoriti da snimimo pjesmu 'Upalimo ljubav'. Nema nekog pravog razloga zašto nije došlo do toga, jednostavno nam se planovi u tom trenutku nisu poklopili i onda smo kontaktirali Lanu - otkrio je.

Pjevač je govorio i o obitelji, supruzi Nastji i njihovoj zajedničkoj ljubavi prema glazbi.

- Supruga i ja imamo glazbenu školu i svima kažem da samo trebaju vjerovati u sebe, trebaju vjerovati u ono što pjevaju i jednog dana će ih netko sigurno prepoznati - poručuje.

Prisjetio se i kako su se upoznali.

- Upoznali smo se vani, ona isto pjeva. Slao sam joj šest mjeseci poruke i tek je onda pristala na kavu. Tad se nismo povezali, ali nas je život opet spojio nakon nekoliko godina - govori.

Foto: PROMO