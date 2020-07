- Po\u0161tovani gospodine \u010ca\u010di\u0107, dragi \u017eupane Vara\u017edinske \u017eupanije, vidim da ste poslali priop\u0107enje medijima vezano za na\u0161 prosvjed jer smo dobili 3.000 kuna za najve\u0107i kazali\u0161ni festival u Hrvatskoj i najposje\u0107eniju kulturnu kazali\u0161tu manifestacije u Vara\u017edinskoj \u017eupaniji. Vidim da ste u naslov stavili pitanje da li bi Kerekesh teatar htio da maknete sredstva za invalide, da im uzmete i da date Kerekesh teatru. Stavili ste sliku invalidskih kolica. Jeste vi stvarno naivni da mislite da su ljudi budale?\u00a0Pa Kerekesh teatar odigra vi\u0161e humanitarnih predstava nego bilo koje kazali\u0161te u Hrvatskoj. Kerekesh teatar u tim humanitarnim akcijama skupi vi\u0161e novca nego \u0161to vi dajete udrugama invalida. Jeste svjesni toga? Vidim da ste stavili da je Kerekesh teatar uprihodovao 2.9 milijuna kuna u 2019. godini. Za\u0161to taj patuljak koji vam je pisao to priop\u0107enje nije napisao koliko programa je Kerekesh teatar napravio u 2019. godini? Ja \u0107u vam re\u0107i. Vi\u0161e od 200 predstava preko cijele Hrvatske i inozemstva. Za\u0161to nije napisano da u toj istoj kalkulaciji je napravljen i dugometra\u017eni igrani film? Niste bili na filmu? Niste gledali? Ne posje\u0107ujete kino? Ne idete u kazali\u0161te? Vas to ne zanima? Zanima vas politika. Bavite se politikom. Mo\u017ee i do groba. Ja \u0107u vam samo re\u0107i da ste stari. Stari ste i umorni ste. Idite se odmoriti. Idite u mirovinu - o\u0161tro je uputio \u017eupanu rezignirani Kereke\u0161.\u00a0

Glumac je izveo i performans u kojem je gra\u0111anima dijelio maske za lice u vrijednosti spornih\u00a03.000 kuna, a publiku moli da njegov posljednji video podijeli u znak prosvjeda protiv politike koja ne podr\u017eava kulturu.\u00a0

- Ako je Sjajni bal vrsta kulture koju Vi \u017eelite promovirati u Vara\u017edinskoj \u017eupaniji, ja vam odmah mogu re\u0107i, zaboravite. Dok se Vi gore gu\u0161ite u kanapeima na sjajnom balu, Kerekesh teatar igra predstave u vatrogasnim domovima i u dru\u0161tvenim domovima za pet puta bolju publiku, jednostavnu publiku, za male ljude koji razumiju sve ovo \u0161to vi sad radite. Manipulirate naslovima, uzimate udruge invalida kao primjer ne\u010dega \u0161to bi trebalo se odra\u017eavati na kulturu i obrnuto. \u017dalosno. U ovome \u0161to vam ja sad govorim nema politike ni trunka politike. Ne zanima nas ni plavo ni crveno, ljubi\u010dasto, \u017euto. Ne zanima nas ni gore ni dolje, ni lijevo ni desno. Pustite nas kulturnjake da se bavimo kulturom -\u00a0dodao\u00a0je Kereke\u0161.\u00a0